Український легіонер лондонського Арсенала Олександр Зінченко розповів про свої плани на майбутнє, заявивши, що не планує відхід з футболу після завершення кар'єри гравця.

"Я хотів би залишитися у футболі. Не знаю, у ролі тренера чи ще на якійсь посаді. Є ідеї та мрії в голові, але поки що я маю намір зосередитися на кар'єрі гравця.

Зінченко дав важливу пораду молодим футболістам: "Був у нічному клубі лише один раз у житті"

Час покаже, проте з великою ймовірністю я залишуся у футболі", – сказав Зінченко в інтерв'ю Twitch каналу PassinUA

Нагадаємо, Олександр Зінченко – вихованець донецького Шахтаря. Українець вже встиг пограти за ПСВ та Манчестер Сіті. Нині футболіст виступає в складі лондонського Арсенала. Контракт Зінченка з лондонцями спливає у 2026 році.

Минулого вікенду Зінченко забив дебютний гол за Арсенал на Емірейтс, красивим ударом вразивши ворота Бернлі в матчі 12-го туру АПЛ.

Зінченко забив гол і провів суперматч, ставши найкращим – Арсенал переміг Бернлі й наздогнав Ман Сіті на вершині АПЛ