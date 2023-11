Після скандальної поразки в Ньюкаслі "каноніри" опустились на четверту позицію, однак нічого страшного не сталося. Від вершини АПЛ підопічних Мікеля Артети відділяли всього три залікових бали. Їх можна було набрати у матчі з 19-ю командою чемпіонату – Бернлі.

Зінченко забив за Арсенал перший гол у сезоні 2023/24 – відео акробатичного удару українця

Зінченко розпочав поєдинок у основі, що неабияк важливо. Дві попередні гри українець стартував із запасу, поступаючись місцем для Томіясу. Цього разу коуч Арсенала випустив обох – на банку присів Вайт (з ним це теж стало траплятись частіше). Схоже, Мікель просто ротує обидва фланги оборони в залежності від різних причин. Про втрату довіри до Олександра поки не йдеться.

Як і очікувалось, лондонці домінували від першої до останньої хвилини. Втім, проблема конвертації своєї переваги у гострі моменти не покидає "гармашів" – в основний час першого тайму пригадуються тільки два удари. Сака на 20-й стріляв з правого краю штрафного у ближню дев'ятку, а Троссар на 36-й бив з дистанції під поперечку. Траффорд виконав красиві сейви.

Було ще кілька хороших атак, але їм не вистачало якісного завершення. При цьому Бернлі ще й огризався контрвипадами. Зокрема, на 8-й хвилині Амдуні прорвався по центру й бахнув метрів з 25-ти, а на 31-й Гудмундссон вискочив майже віч-на-віч – Райя парирував в обох випадках.

Варто відзначити, що до перерви Арсенал не гребував подачами. Кроси виконувались грамотно, на дальні стійки зі спробами скидок під удар. Це поєднувалось з вриваннями Сака й Мартінеллі на дриблінгу, а також із активною підтримкою Зінченка та Троссара. Зрештою, саме такий футбол і приніс успіх.

На 1-й компенсованій хвилині Мартінеллі скинув м'яч Зінченку, а той у дотик виконав навіс на дальній край штрафного. Сака звідти дав скидку на протилежну стійку, а Троссар замкнув головою – 1:0! Цікаво, що Леандро у поточному сезоні забиває виключно з передач Букайо.

Відпочивати команди відправились за мінімальної переваги Арсенала, однак господарі досить швидко її втратили. Вже на 53-й хвилині Бернлі зрівняв, а помилився головний конкурент Зінченка! Колеошо протиснув Томіясу та скинув під удар Родрігесу – його удар заблокували, однак з відскоку тут же бахнув Браунхілл. М'яч рикошетом від захисника пішов у протихід голкіперу. 1:1!

Гол, до речі, досить скандальний. Його навіть переглядав VAR, адеж Колеошо аж занадто активно грав руками проти Томіясу. Втім, арбітри вирішили, що все в порядку. Як і у матчі з Ньюкаслом...

Втім, вже на 57-й хвилині Мартінеллі й Троссар організували контратаку лівим флангом, в завершенні якої Габріель вилетів віч-на-віч. Траффорд парирував, однак подальший кутовий завершився влучним замиканням Саліба. Троссар же додав до свого гола ще й асист – 2:1!

Після цього моментів майже не виникало. Другий тайм виявився доволі інертним, що залишало шанси для Бернлі. На щастя для "канонірів", гру вдалося закрити на 74-й хвилині – а зробив це Зінченко!

Мартінеллі заробив кутовий, подачу Троссара вибили у поперечку, а Сашко підхопив відскок на лінії штрафного. Ефектним ударом з лету українець спрямував м'яч у праву дев'ятку. 3:1!

Zinchenko auditioning for the next season of Cobra Kai pic.twitter.com/ey6M5snjAx