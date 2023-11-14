"Я скажу, що якщо ти про щось мрієш, то воно обов'язково збудеться, а якщо не збудеться, то ти не хотів цього дуже сильно. Я звик так говорити. Все у цьому житті реально.

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Треба рухатися до своєї мети, дуже важко працювати, багато від чого потрібно відмовлятися, тому що якщо ми говоримо про футбол, то я у своєму житті був у нічному клубі один раз. Коли мої друзі або знайомі ходили відпочивати, я з м'ячем у зубах або під подушкою мріяв про нове тренування", – сказав Зінченко в ефірі Passion.ua.

Нагадаємо, Олександр у свої 26 років чотириразовий чемпіон АПЛ, володар Кубка Англії та чотириразовий переможець Кубка англійської ліги, володар Суперкубка Англії та фіналіст Ліги чемпіонів.

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