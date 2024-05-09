Колишній воротар збірної Німеччини та Баварії Олівер Кан підтримав голкіпера Баварії Мануеля Нойєра після його помилки в матчі з Реалом.

Колишній воротар збірної Німеччини і Баварії Олівер Кан порівняв помилку Мануеля Нойєра в матчі з Реалом на Сантьяго Бернабеу зі своєю, якої він припустився у фіналі ЧС-2002 проти збірної Бразилії (0:2).

Marca визнала Луніна одним із героїв матчу з Баварією – українця перевершили лише троє одноклубників

"У 2002 році у нас ще залишався час. На жаль, Мануель припустився своєї помилки на 88-й хвилині. До цього він відмінно рятував свої ворота. Це частина нелегкого життя воротаря. Мануель досить досвідчений, щоб впоратися з цим. Баварія була близька до перемоги, я співчуваю хлопцям", – цитує Кана Bild.

Нагадаємо, на 88-й хвилині матчу з Реалом за рахунку 1:0 на користь Баварії Нойєр випустив м'яч із рук після удару вінгера суперника Вінісіуса Жуніора. Форвард "бланкос" Хоселу першим опинився на добиванні. Через кілька хвилин Хоселу забив другий м'яч і вивів Реал у фінал Ліги чемпіонів.

У фіналі ЧС-2002 Німеччина поступилася Бразилії з рахунком 0:2. Обидва м'ячі забив Роналдо.

Ракета із 90-х: Роберто Карлос пахав на заводі, а потім став жахом для СаШо, Шмейхеля і Кана – найкращі голи у ЛЧ