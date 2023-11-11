Арсенал здобув перемогу над Бернлі в 12 турі АПЛ. Олександр Зінченко забив гол. Відео голів та огляд зустрічі дивіться на "Футбол 24".

"Канонірам" вдалося забити лише наприкінці першого тайму. Троссар оформив свою чергову результативну дію, ледь не зазнавши травми, оскільки в'їхав плечем в стійку.

Зінченко забив гол і провів суперматч, ставши найкращим – Арсенал переміг Бернлі й наздогнав Ман Сіті на вершині АПЛ

По перерві забивали за Арсенал лише захисники. Саліба подвоїв перевагу, а Зінченко фантастичним ударом забив третій м'яч і свій перший в цьому сезоні. Бернлі спромігся забити гол престижу, його автором став Браунхілл.

Арсенал завдяки перемозі набрав 27 очок і перебуває на другій сходинці. Манчестер Сіті має стільки ж очок, але команда Гвардіоли в поточному турі ще не грала. Їхній матч запланований на неділю, 12 листопада. Бернлі розташувався в зоні вильоту з чотирма балами.