Украинский легионер лондонского Арсенала Александр Зинченко рассказал о своих планах на будущее, заявив, что не планирует уход из футбола после завершения карьеры игрока.

"Я хотел бы остаться в футболе. Не знаю, в роли тренера или еще на какой-то должности. Есть идеи и мечты в голове, но пока я намерен сосредоточиться на карьере игрока.

Зинченко дал важный совет молодым футболистам: "Был в ночном клубе только один раз в жизни"

Время покажет, но с большой вероятностью я останусь в футболе", – сказал Зинченко в интервью Twitch каналу PassionUA.

Напомним, Александр Зинченко – воспитанник донецкого Шахтера. Украинец уже успел поиграть за ПСВ и Манчестер Сити. В настоящее время футболист выступает в составе лондонского Арсенала. Контракт Зинченко с лондонцами заканчивается в 2026 году.

В прошлый уикенд Зинченко забил дебютный гол за Арсенал на Эмирейтс, красивым ударом поразив ворота Бернли в матче 12-го тура АПЛ.

Зинченко забил гол и провел суперматч, став лучшим – Арсенал победил Бернли и догнал Ман Сити на вершине АПЛ