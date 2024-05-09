АПЛ номінувала на звання "Найкращий гравець сезону" вісьмох футболістів. Як інформує ВВС, серед них – Ерлінг Холанд і Філ Фоден (обидва – Манчестер Сіті), Мартін Едегор і Деклан Райс (обидва – Арсенал), Вірджіл ван Дейк (Ліверпуль), Коул Палмер (Челсі), Александер Ісак (Ньюкасл) і Оллі Воткінс (Астон Вілла). До цього списку не потрапив Родрі, якого Пеп Гвардіола вважає найкращим півзахисником світу.

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Переможець, визначений публічним голосуванням та експертною комісією Прем'єр-ліги, буде оголошений 18 травня. Минулого сезону цю нагороду отримав Ерлінг Холанд – він забив 36 голів у 35 матчах чемпіонату. У цьому сезоні він забив 25 голів.

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