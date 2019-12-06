Зінченко у дербі Манчестера, свято для Мессі, Баварія проти несподіваного лідера – топ-матчі євровікенду

"Футбол 24" традиційно виділяє головні події європейського вікенду. Мессі презентує на Камп Ноу "Золотий м'яч", Баварія спробує зупинити лідера, а також манчестерське дербі – вершки європейського футболу в нашому матеріалі.

Інтер – Рома

6 грудня, 21:45. Мілан, Джузеппе Меацца

Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 1"

Чому потрібно подивитися: на Джузеппе Меацца пройде один з двох центральних поєдинків 15-го туру Серії А. Інтер, який зумів успішно нав'язати Ювентусу боротьбу за перше місце, приймає Рому. Обидві команди демонструють непогані результати – міланці виграли останні 5 матчів та лідирують в чемпіонаті, а римляни перемогли у 4-х з 5-ти поєдинків, претендуючи на зону Ліги чемпіонів.

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Інтер під керівництвом Антоніо Конте лише двічі втратив очки в Серії А 2019/20. Цікаво, що в обидвох випадках це були домашні для "нерадзуррі" поєдинки – з Ювентусом та Пармою. Наступного тижня Інтер очікує вирішальний поєдинок Ліги чемпіонів проти Барселони, у якому міланців для гарантування путівки у плей-офф влаштує лише перемога. Безумовно, значна увага Антоніо Конте звернута і на цей поєдинок, але і в матчі з Ромою розслаблятися ні в якому разі не можна. Ювентус сенсаційно втратив очки з Сассуоло в минулому турі, пропустивши Інтер на верхівку таблиці, тому 3 очки з командою Паулу Фонсеки гарантують міланцям збереження лідерства.

Екс-наставник Шахтаря після непереконливого старту в Італії починає потрохи виправдовувати аванси. Рома набрала пристойний хід, лише за додатковими показниками поступаючись Кальярі, який розмістився в зоні ЛЧ. Нестабільність – головна біда Роми, адже "вовки" можуть як обіграти Мілан та Наполі, так і поступитися Пармі чи спіткнутися в матчі з Дженоа. Враховуючи, що суперником Лаціо, який посідає 3 сходинку, стане Ювентус, то римляни в разі перемоги над лідером можуть обійти свого приципового суперника.

До слова, остання перемога Інтера над Ромою на Джузеппе Меацца датована ще жовтнем 2015-го року. З того часу двічі була зафіксована нічия 1:1, а одного разу гору взяли римляни.

Цікаво, що цей поєдинок спровокував скандал в Італії ще до стартового свистка – провідне італійське видання сконфузилося обкладинкою чергового номера.

Коефіцієнти на матч від Marathon Bet: перемога Інтера – 1,93; нічия – 3,94; перемога Роми – 3,94.

Прогноз "Футбол 24": 2:1

Борусія М – Баварія

7 грудня, 16:30. Менхенгладбах, Борусія Парк

Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 1"

Чому потрібно подивитися: несподіваний лідер Бундесліги приймає Баварію, яка наразі посідає лише 4 місце. Навіть у випадку перемоги на Борусія Парк "ротен" не зможуть очолити турнірну таблицю, адже відставання від "жеребців" складає 4 очки.

В минулому турі мюнхенці зазнали першої поразки від керівництвом Ханса-Дітера Фліка – кривдником чемпіона Німеччини став леверкузенський Байєр. Втрата очок ще й у цьому поєдинку може відкинути Баварію за межі зони Ліги чемпіонів. На щастя мюнхенців, у верхній частині турнірної таблиці спостерігається неймовірна щільність – першу та дев'яту команди розділяють лише 9 пунктів. Баварія виграла тільки 7 із 13-ти матчів чемпіонату, але навіть попри такий скромний показник тримається у групі лідерів.

Борусія Менхенгладбах поки найкраще користується кризою Баварії. Підопічні Марко Розе вдома не виграли лише двічі, але це трапилося ще на початку чемпіонату – в першому та третьому турах. Продовжити вдалу серію в матчі з чинним чемпіоном – завдання складне, але не неможливе.

Ще одна інтрига поєдинку – чи почне знову забивати Роберт Лєвандовскі. Польський страйкер відзначався голом абсолютно у кожному матчі Бундесліги, але серія перервалася. Нападник не забиває вже два поєдинки чемпіонату поспіль – час для нових бомбардирських звершень?

Коефіцієнти на матч від Marathon Bet: перемога Борусії М – 5,70; нічия – 4,60; перемога Баварії – 1,58.

Прогноз "Футбол 24": 1:2

Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед

7 грудня, 19:30. Манчестер, Етіхад

Пряма трансляція на Setanta Sports, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: дербі Манчестера – безумовно, центральна подія європейського вікенду навіть попри різне становище команд. Сіті звично для останніх років б'ється за чемпіонство, а от Юнайтед змушений боротися лише за зону Ліги чемпіонів, та й то не завжди успішно.

Нічия в дербі навряд чи влаштує жодну з команд, тому є підстави очікувати більш відкритого футболу. Команда Хосепа Гвардіоли посідає лише 3 місце в АПЛ, а відставання від Ліверпуля після осічки з Ньюкаслом складає вже 11 очок. Мерсисайдці у звітному турі гратимуть проти скромного Борнмута, тому Ман Сіті кров з носа необхідно перемагати своїх сусідів, адже в іншому випадку з амбіціями про чемпіонський титул можна починати прощатися.

Що стосується Манчестер Юнайтед, то посеред тижня "червоні дияволи" доволі несподівано здолали Тоттенхем. Жозе Моурінью після повернення на Олд Траффорд не зумів відібрати очки у команди Уле Гуннара Сульшера. За чутками, норвежець ризикував втратити посаду у випадку поразок від "шпор" та Манчестер Сіті. Що ж, перший іспит Сульшер здав на "відмінно", на черзі – другий. Нічия навряд чи влаштує Юнайтед, позаяк відставання манкуніанців від зони Ліги чемпіонів складає вже 8 очок.

Через травму точно не зіграє Серхіо Агуеро – найкращий бомбардир "містян", якого замінить Габірел Жезус. Про Ляпорта та Сане зайвий раз нагадувати варто – обоє в лазареті надовго. У МЮ під великим питанням вихід Поля Погба, який все ще заліковує травму, а також Марсьяля та Матіча.

Що стосується Олександра Зінченка, то українець тренується у загальній групі Манчестер Сіті, але не потрапив навіть до заявки на поєдинок проти Бернлі. За відсутності Зінченка лівий фланг "містян" не надто вражає надійністю, але говорити про повернення Олександра на поле саме в цьому матчі, вочевидь, ще зарано. Чи Гвардіола все ж ризикне?

Коефіцієнти на матч від Marathon Bet: перемога Манчестер Сіті – 1,31; нічия – 5,95; перемога Манчестер Юнайтед – 11,00.

Прогноз "Футбол 24": 3:1

Барселона – Мальорка

7 грудня, 22:00. Барселона, Камп Ноу

Пряма трансляція на MEGOGO та "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: новачок Прімери Мальорка завітає в гості до чемпіона. "Синьо-гранатові" в матчі з одним із аутсайдерів першості налаштовані продовжити переможну серію, яка налічує вже 3 поєдинки. Втім, недооцінювати Мальорку підопічним Ернесто Вальверде не можна, адже раніше острів'яни сенсаційно перемогли Реал. Щоправда, це сталося на Балеарах.

Новачок еліти підходить до поєдинку, маючи в пасиві серію з двох поразок поспіль. До зони вильоту – лише одне очко, тому Мальорка за підсумками туру ризикує опинитися у трійці невдах. Навіть Ліга чемпіонів не дуже сприяє гостям, позаяк Барселона їде в гості до Інтера, гарантувавши собі перше місце групи. Тому на Камп Ноу від Ернесто Вальверде цілком можна очікувати оптимальний склад.

Практично гарантовано з перших хвилин з'явиться Ліонель Мессі. Аргентинець набрав феноменальну форму та забиває практично в кожному матчі. Днями Лео отримав свій 6-й "Золотий м'яч", який продемонструє вболівальникам перед початком поєдинку. Безумовно, гравці Барселони не мають морального права зіпсувати свято своєму лідеру.

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Останні два матчі між цими командами на Камп Ноу завершувались перемогою каталонців з рахунком 5:0, а от перед цим Мальорка зуміла відібрати очки у гранда – це трапилося у 2010 році.

Коефіцієнти на матч від Marathon Bet: перемога Барселони – 1,15; нічия – 9,20; перемога Мальорки – 19,25.

Прогноз "Футбол 24": 3:0

Лаціо – Ювентус

Пряма трансляція на "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: центральний поєдинок 16-го туру Серії А пройде на римському Стадіо Олімпіко, де місцевий Лаціо спробує відібрати очки у Ювентуса. "Орли" давненько не тішили своїх уболівальників домашньою перемогою над туринцями – якщо та ж Рома вдома регулярно обігрує "Стару синьйору", то Лаціо востаннє перемагав Юве на Олімпіко ще у 2003 році.

Підопічні Сімоне Індзагі підходять до протистояння з чемпіоном у хорошій формі та без кадрових втрат. "Б'янкочелесті" виграли останні 5 поєдинків Серії А, піднявшись на 3-тю сходинку чемпіонату. Перемога над Ювентусом дозволить Лаціо скоротити відставання від туринців до 3-х пунктів, а от поразка може відкинути римлян за межі топ-4, адже Рома та Кальярі буквально дихають у спину.

Ювентус в минулому турі не зумів обіграти скромний Сассуоло та віддав Інтеру лідерство у турнірній таблиці. Тепер підопічні Мауріціо Саррі зобов'язані перемагати в Римі, адже ризикують відпустити "нерадзуррі" в чемпіонській гонці. Кріштіану Роналду, який днями програв Мессі "Золотий м'яч"-2019, заявив, що суперництво двох великих бомбардирів триває. Що ж, у поточному чемпіонаті португалець забив лише 6 голів – час підтверджувати амбіції діями.

Враховуючи форму Лаціо та неймовірну результативність Чіро Іммобіле (17 голів – на 7 більше, ніж у найближчого переслідувача), то саме зараз римляни мають чи не найкращу нагоду здолати Ювентус – вперше за дуже тривалий час.

Коефіцієнти на матч від Marathon Bet: перемога Лаціо – 2,94; нічия – 3,54; перемога Ювентуса – 2,48.

Прогноз "Футбол 24": 1:1

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