"Велика війна через Роналду": Ювентус атакує Реал після "Золотого м'яча" Мессі

Перемога нападника Барселони Ліонеля Мессі на "Золотому м’ячі-2019" серйозно зіпсувала стосунки між двома великими клубами.

Не встигли Мессі коронувати в Парижі, як захисник Ювентуса Джорджо К'єлліні виступив з резонансною заявою на підтримку свого партнера. Скандальні слова титулованого центрбека миттєво облетіли футбольний світ, а італійська преса помітила змову.

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"У Роналду поцупили "Золотий м'яч" в минулому сезоні. Реал зробив так, щоб він не отримав нагороду, і це – дуже дивно.

Цього року боротьба була більш рівною. При всій повазі до Модріча, навіть у своєму найкращому сезоні, він не заслуговував "Золотого м'яча". Це був сигнал від Реала – вони не хотіли, щоб Роналду продовжував вигравати цей приз.

Ван Дейк виграв Лігу чемпіонів і за логікою мав отримати "Золотий м'яч" в цьому році, а в минулому – Грізманн, Погба або Мбаппе, які тріумфували на ЧС-2018. Перемога Модріча позбавлена ​​здорового глузду", – зазначає 35-річний захисник.

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Авторитетна Gazzetta dello Sport пише, що випад К'єлліні у бік Мадрида – це позиція всього клубу. Спортивний директор "б'янконері" Фабіо Паратічі також розповідав у пресі, що Кріштіану заслужив на "Золотий м'яч-2018". А після цього була жорстка відповідь сестри португальця на невимушений жарт ван Дейка. "Роналду спровокував велику війну між Реалом та Ювентусом, яких раніше зв'язували дружні стосунки", – йдеться на обкладинці свіжого номера спортивного видання №1 Апеннін.

Боси "Старої Синьйори" начебто вважають, що Флорентіно Перес, ображений через відхід португальця, усіляко намагається зменшити його значимість на міжнародній арені. Мовляв, навіть легендарний 7-й номер віддали Маріано – резервісту команди Зідана, що є проявом неповаги до Кріштіану. Крім цього, у Ювентусі переконані, що президент Реала впливає на голосування France Football.

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