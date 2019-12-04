Манчестер Юнайтед втримав перемогу над Тоттенхемом – "шпори" зазнали першої поразки з Моурінью

Манчестер Юнайтед завдяки дублю Маркуса Рашфорда впевнено переграв Тоттенхем у 15-му турі чемпіонату Англії.

Манчестер Юнайтед з перших хвилин захопив ініціативу у зустрічі, організувавши кілька позиційних атак. Вже на 6-й господарі відкрили рахунок: Рашфорд підхопив м'яч після прориву Лінгарда та відскоку від Санчеса, після чого пробив з кута штрафного під ближню стійку – 1:0! На той момент манкуніанці володіли "круглим" 76% ігрового часу.

Тоттенхем огризнувся на 12-й, заробивши стандарт в метрах 20-ти від воріт, однак Кейн прямим ударом з нього запустив м'яч над воротами. В наступні 25 хвилин "шпори" взагалі нічого не створили, повністю віддавши ініціативу "червоним дияволам". Ті ж намагалися скористатися наданим шансом, створивши низку якісних моментів на 20-х хвилинах: так, Рашфорд пробивав з лінії штрафного під поперечину та у правий кут (Гассаніга врятував гостей), а також зі стандартного положення – повз ліву стійку. Лінгард, в свою чергу, вистрілив повз дальню дев'ятку з меж карного майданчика.

Тоттенхем зумів дещо вирівняти гру на 30-х хвилинах, однак жодної гостроти з боку підопічних Жозе Моурінью не виникало. Тим не менш, саме лондонці зуміли відзначитись голом у цей період: на 39-й хвилині навіс Вертонгена вибили у небо, а відскок у чотирьох метрах від воріт спіймав на ногу Аллі – прийнявши м'яч, другим дотиком Деле пробив повз де Хеа. Це треба бачити, адже словами шикарність руху хавбека "шпор" не описати. На цьому основні події першого тайму добігли кінця.

Одразу по перерві Манчестер Юнайтед вирвався уперед: на 47-й хвилині Рашфорд увірвався у штрафний та отримав підніжку від Сіссоко, арбітр призначив пенальті, а сам Маркус його і реалізував – 2:1! Втім, вже за чотири хвилини після цього голу Сон міг зрівняти рахунок, спокійно змістившись у центр карного майданчика й завдавши удару – його заблокував Фред. На цьому гострота старту другого тайму завершилась.

В наступні 20 хвилин веселіше не стало. Команди займалися позиційною боротьбою без загострення, хоча в плані динаміки зустріч залишалася цікавою – м'яч швидко рухався в обох напрямах. Втім, небезпечних моментів у цей відрізок було обмаль: зокрема, у Манчестера можна згадати лише два постріли Джеймса з лінії штрафного в правий кут – перший виявився для Гассаніги нескладним, а от другий аргентинець витягнув з-під лівої стійки. Тоттенхем огризнувся лише ударом-пострілом Ор'є на 76-й хвилині точно в руки де Хеа.

В другій половині другого тайму Жозе Моурінью кинув у бій Еріксена, Ндомбеле та Ло Чельсо, але нічого, крім дальнього пострілу Тонгуа низом в руки гокіперу, ця трійка так і не створила. Взагалі, в останні 10 хвилин лише Ор'є намагався загострювати гру хоч якось, виконуючи подачі та завдаючи ударів по воротах, але всі ці спроби були занадто простими для Де Хеа. Лише у компенсований час Деле Аллі мав реальний шанс зрівняти рахунок потужним пострілом з лінії карного майданчика з відскоком від газону – і знову Де Хеа відпрацював шикарно.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу Манчестера з рахунком, встановленим на старті другого тайму – 2:1. "Червоні дияволи" набрали 21 очко, піднявшись на шосту позицію в турнірній таблиці АПЛ. Тоттенхем, зазнавши першої поразки при Жозе Моурінью, тримається на восьмій сходинці з 20 заліковими балами.