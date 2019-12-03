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ЗОЛОТИЙ М'ЯЧ ЛІОНЕЛЬ МЕССІ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

"Мессі і Роналду вже зачиняють лавочку": Маркевич і Ко – про того, хто візьме наступний "Золотий м’яч"

16:00 2220 Читать на русском
"Мессі і Роналду вже зачиняють лавочку": Маркевич і Ко – про того, хто візьме наступний "Золотий м’яч"
Мессі і Роналду – вже все? / Колаж із відкритих джерел
Олег Бабій Олег Бабій

"Футбол 24" разом із експертами намагається спрогнозувати, яким буде найближче майбутнє престижної нагороди після історичного досягнення Ліонеля Мессі.

Богдан Шершун

шершун

– "Золотий м’яч-2019” потрапив за адресою – Мессі заслужив на цей трофей. Ван Дейк також мав підстави претендувати на нагороду, але, у будь-якому випадку, перевага надається гравцям атаки. Вони багато забивають, тож перебувають у центрі загальної уваги.

Вважаю, що наступного року дуже хороші шанси на перемогу матиме Кіліан Мбаппе. Грізманн у Барселоні грає не так яскраво, як в Атлетіко. Не вірю я і в Лєвандовскі – він хороший у штрафному майданчику, але недостатньо сильний в індивідуальному плані, залежний від партнерів. Садьйо Мане чимало забиває, проте не бачу в ньому виняткового таланту. Салах здав позиції у порівнянні з минулим сезоном. Єгиптянин не дотягує до рівня того ж Мбаппе.

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А от Мессі і Роналду, думаю, вже зачиняють лавочку. Це був останній рік, коли між ними точилася боротьба за "Золотий м’яч”.

Мирон Маркевич

маркевич

– Так повелося, що у нас нагороджують нападників, а про захисників та воротарів забувають. Я, наприклад, у захваті від гри ван Дейка. Це топовий захисник – і в обороні все встигає, і забиває. "Золотий м’яч” я б віддав йому.

Хто претендуватиме наступного року? З молодих – Мбаппе. Можливо, Неймар, якщо припинить дурницями займатися і візьметься за голову. Щось мені підказує, що вистрелить саме Мбаппе. Потенціал там шалений!

Зрозуміло, що Мессі та Роналду – це видатні футболісти, не побоюсь цього слова. Але все-таки потрібно стимулювати інших гравців, які також проявляють себе дуже сильно.

Юрій Вірт

вірт

– Мессі – феномен, який підтверджує свій статус упродовж багатьох років. Одвічний конкурент – Роналду – цьогоріч був недостатньо переконливим, тож Ліонель справедливо отримав нагороду. Окремих компліментів заслуговує ван Дейк – він приносить своїй команді дуже багато користі, виконує надважливу чорнову роботу. Його головна проблема – амплуа.

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Будемо сподіватися, що наступного року "Золотий м’яч” таки підкориться Вірджилу. Тим паче, зараз Ліверпуль демонструє розкішний футбол і "виносить" усіх підряд.

Михайло Кополовець

маркевич

– Ван Дейк – крутий центральний захисник, але, при всій повазі, я не бачу у ньому конкурента для Мессі та Роналду. Дайте Мессі хоч 10 "Золотих м’ячів” – усі вони будуть заслуженими. Неймовірний творець, бомбардир, майстер штрафних ударів – він тягне всю команду.

Минулого року найкращим визнали Модріча. Ну який Модріч при "живих" Кріштіану і Мессі?! Так, він провів хороший сезон, і що? Де він зараз? Просто зник. А ці люди кожного дня доводять, що вони – найкращі.

При цьому помітно, що сили у двох легенд уже не ті. Раніше Мессі накручував по 5 опонентів і котив м’яч на порожні ворота. Роналду не такий яскравий у цьому сезоні. Вони не стають молодшими, тому хтось із молодих пацанів може цим скористатися. Найімовірніше – Кіліан Мбаппе. Але йому потрібно терміново йти із ПСЖ.

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"Ніколи в житті такого більше не буде!": чому Мессі знову заслужив на "Золотий м’яч"

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