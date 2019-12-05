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"Чорна п'ятниця": італійське видання шокувало провокативним анонсом матчу Інтера і Роми – клуби відповіли вигадникам

13:12 417 Читать на русском
"Чорна п'ятниця": італійське видання шокувало провокативним анонсом матчу Інтера і Роми – клуби відповіли вигадникам
Ромелу Лукаку / Reuters

Італійські журналісти вирішили розпалити черговий расистський скандал, які вже стають звичною справою в Серії А.

 

Видання Corriere dello Sport захотіло покреативити із заголовком для анонсу матчу 15 туру Серії А між Інтером та Ромою.

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На обкладинці велетенськими бувами написали "Чорна п'ятниця", а поряд розташували нападника Інтера Ромелу Лукаку і захисника Роми Кріса Смоллінга. За дивним збігом обставин, обидвоє гравців є темношкірими, що відразу викликало підозру в расистському підтексті. Кілька клубів Серії А відреагували на провокативний витвір ЗМІ.

"Футбол – це пристрасть, культура та братерство. Ми є і завжди будемо проти будь-якої форми дискримінації", – Твіттер Інтера.

Рома просто потролила горе-вигадників за відверте нахабство, яке ніхто не міг собі дозволити.

"Немає слів", – обурилася Фіорентина, хоча її гравці не постраждали від журналістів.

Нагадаємо, проблема расизму стала особливо гострою у поточному сезоні Серїі А. Від дискримінації через колір шкіри постраждали Маріо Балотеллі, Ромелу Лукаку та інші гравці, які виступають в Італії.

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Інтер - Рома Кріс Смоллінг Кріс Смоллінг Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку Фіорентина Фіорентина Інтер Інтер Рома Рома Італія Расизм у футболі
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