"Котися під три чорти": фани Вест Хема знищують Ярмоленка після поразки – безпомічність та дивацтво

Вест Хем зазнав четвертої поразки у п'яти останніх матчах АПЛ. "Молоти" не вистояли на полі Вулверхемптона (0:2), а Ярмоленка зробили цапом-відбувайлом.

Лише два пункти розділяють лондонський клуб і небезпечну зону. Ті, хто бачив світло в кінці тунелю після перемоги над Челсі, дуже швидко опустились з небес на землю. Команда Пеллегріні провела один з найслабших матчів у сезоні, справедливо залишившись без очок. Імпотентний Вест Хем, як пишуть розчаровані прихильники "молотів", котиться до прірви. Футболісти, які коштували великих грошей, наразі не витягують поєдинки а-ля Молінью.

Ярмоленко не допоміг Вест Хему врятуватися від поразки Вулверхемптону та спровокував фатальний гол

Запах Чемпіоншипу провокує фанатський гнів – вони перетинають тонку грань між справедливою критикою та брудними образами. Ярмоленко – зовсім свіжий приклад. Український вінгер відіграв завершальні 30 хвилин, але запам'ятався, насамперед, фатальною втратою м'яча, яка призвела до гольової атаки на ворота Вест Хема. Попри серйозний "зашквар" екс-динамівця, його важко назвати головним винуватцем болючої поразки лондонців.

Зрештою, навіть британські ЗМІ виявились більш лояльними до Андрія, ніж окремі уболівальники, які ледь не проганяють нашого футболіста з клубу. Розпочнемо з оцінки перших. Football.london поставив йому 4 бали з 10-ти можливих. Стільки ж отримали Крессвелл і Фредерікс, провівши на полі усі 90 хвилин. Рекордний трансфер "молотів" Себастьян Аллє – з принизливою трійкою. "Ярмоленко майже не перетинався з м'ячем, жодним чином не впливав на гру", – зазначає видання. Сумно, але не трагічно.

Ярмоленко не врятував Вест Хем від поразки Вулверхемптону – відео голів та огляд матчу

Авторитетний Sky Sports також не вважає українця останнім "лузером" – 6. Для порівняння, розхвалені Райс з Аллє були змушені задовольнитись п'ятірками. Обоє – абсолютно найгірші у складі Вест Хема.

Декілька ривків і один заблокований удар – це тверда шістка й за версією Daily Mail. Андрій випереджає Снодграсса (5.5), капітана Нобла (5.5), Андерсона (5) та провального Аллє (5), який за 80 хвилин гри не завдав жодного удару по воротах Патрісіу, одинадцять разів втрачав м'яча. 90min.com принижує француза четвіркою, натомість Ярмоленко та ще цілий ряд виконавців (Огбонна, Крессвелл, Снодграсс, Райс, Форналс) отримують 5 балів. Однак, не будемо забувати, що Андрій не грав зі старту.

А тепер повернемось до уболівальників, які накинулись на українця одразу після матчу. Найбільш зухвало виглядає коментар від фанатської спільноти Wᴇsᴛ Hᴀᴍ Sᴏᴄɪᴀʟ з 20-ма тисячами підписників: "Ярмоленко, забирайся під три чорти. Серйозно, забирайся. Байдуже, де ти опинишся після того, що ти зробив – все одно забирайся. Жалюгідний". Декілька осіб виступили на захист Андрія, натякнувши автору, що той сильно перегинає палицю, але схожих коментарів було небагато.

Yarmolenko, you can fuck off. Seriously, fuck off. Then wherever you end up after you’ve done that, fuck off again. Pathetic — Wᴇsᴛ Hᴀᴍ Sᴏᴄɪᴀʟ (@WestHamSocial) December 4, 2019

"Все, що не так з Вест Хемом – в одному твіті. Підтримай команду".

Everything that's wrong with west ham in one tweet. Support the team ffs — geeby (@geeby61) December 4, 2019

"Ярмоленко не грав добре, імовірно, його найгірший матч у футболці Вест Хема. Проте, всі ми бачили, що він може робити, коли відчуває впевненість – чудовий пас і завершальний удар. Схожі твіти нікому не допомагають".

Yarmo didn’t play well, probably his worst performance in a West Ham shirt. But we’ve seen what he can do when confidence is high. Great passing and great finishing... tweets like this won’t help one... — Christopher O'Connell (@ChPOConnell) December 5, 2019

"Поганий твіт. У цьому сезоні Ярмоленко за один матч зробив більше, ніж Андерсон, Вілшер, Санчес, Аллє, Форналс та Лансіні (до травми). Він може бути гарячим або холодним, але завжди несе загрозу".

Poor tweet. Yarmalenko has done more in one match this season than Anderson, Wilshere, Sanchez, Ajeti, Fornals and Lanzini (pre injury) all season.

He is hot & cold, but offers a threat — Owen Radley (@owenradley) December 5, 2019

"Яка смішна відповідь. Ярмоленко – молодець, бо зробив більше, ніж Санчес та Вілшер, які майже не грали. Так, Ярмоленко – молодець. Так тримати".

What a ridiculous response. Well done Yarmolenko for doing more than Sanchez & Wilshere who have hardly even played. Yes, well done Yarmolenko, keep it up. — Wᴇsᴛ Hᴀᴍ Sᴏᴄɪᴀʟ (@WestHamSocial) December 5, 2019

"Ярмоленко провів, мабуть, найгірші 30 хвилин за Вест Хем... Роберто – також".

Really toothless display. Could’ve played for a week and wouldn’t have scored.

Look like conceding from every set play again. Couldn’t deal with their pace either.

Yarmolenko probably the worst 30mins I’ve seen anyone have in a West Ham shirt... including Roberto. — Kris Johnson (@kjohno10) December 4, 2019

"Багато гравців недостатньо роблять для команди. Аллє, Форналс і Ярмоленко сильно розчаровують".

Too many players not doing enough for the team. Haller, Fornals and Yarmolenko are very disappointing. — Mark Stephenson (@jonmark1956) December 4, 2019

"Коли Антоніо або Нобл грають добре – Вест Хем грає добре. Натомість Андерсон Лансіні та Ярмоленко грають добре лише тоді, коли Вест Хем демонструє хороший футбол. Неможливо уникнути поразки, якщо у команді більше одного такого гравця".

When Antonio or noble plays well West Ham play well, Anderson lanzini (I know he isn’t playing) and Yarmolenko on the other hand only play well when west ham play well, you can’t get away with having so many players like that in 1 team — Jack (@Jack_hobson12) December 4, 2019

"Ми лише граємо проти команд з великої шістки. Ярмоленко, Бальбуена та Огбонна припустились індивідуальних помилок за 30 секунд перед другим голом. Нобл цього вечора виглядав плачевно".

Christ, West Ham. Getting really bored of us only ever turning up against the big six. Yarmolenko, Balbuena and Ogbonna all made individual mistakes in the space of 30 seconds before the second goal and Mark Noble (who I am a big fan of) was absolutely woeful this evening. https://t.co/p4hkxojk6b — Matthew Clemenson (@MattClemenson) December 4, 2019

"Фредерікс – дивак, Ярмоленко – дивак, Форналс – дивак, Бальбуена – дивак. Абсолютна нерозсудливість цієї команди".

@WestHam_Central @westhamtransfer @whufc_news

Fredericks dink

Yarmolenko dink

Fornals dink

Balbuena dink

Absolute fucking atrocity this team! — Steven Thomson (@StevenDThomson) December 4, 2019

