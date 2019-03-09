Зінченко потрапив на обкладинку клубної програмки Манчестер Сіті

Універсал Манчестер Сіті Олександр Зінченко продовжує здобувати визнання на стадіоні Етіхад.
Після серії вдалих матчів 22-річний українець завоював любов фанатів "містян".
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Сьогодні ж світлина із Зінченком потрапила на обкладинку клубної програмки на домашній матч Сіті проти Уотфорда. Відповідне фото з'явилося в офіційному твіттері клубу.
Крім того, хавбек претендує на звання найкращого гравця Манчестер Сіті у лютому, а також потрапив у топ-20 гравців АПЛ минулого місяця. Вочевидь, матч із "шершнями" Зінченко теж розпочне в основі.
Відзначимо, що матч Манчестер Сіті – Уотфорд відбудеться сьогодні, 9 березня. Початок поєдинку о 19:30.
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