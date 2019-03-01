Зінченко претендує на звання найкращого гравця Манчестер Сіті у лютому

Українець потрапив до списку гравців, які претендують на звання найкращого футболіста за підсумками місяця в Манчестер Сіті.

Олександр своєю переконливою грою в останніх матчах у складі Манчестер Сіті заслужив потрапили до номінантів на звання найкращого гравця "містян" у лютому.

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Також на нагороду найкращого гравця місяця претендують форварди Серхіо Агуеро та Рахім Стерлінг. Зазначимо, у лютому Зінченко двома гольовими передачами допоміг Сіті розбомбити Челсі в АПЛ, та впевнено відіграв у фінальному матчі Кубка ліги проти "синіх".

До слова, наразі українець впевнено лідирує у голосуванні. Олександр у лютому встиг увійти в історію АПЛ, встановивши унікальне досягнення.

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