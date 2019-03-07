Зінченко потрапив у топ-20 гравців АПЛ у лютому – фани Ман Сіті не впевнені, що на його місце потрібен новий фулбек

Гравець збірної України та Манчестер Сіті Олександр Зінченко продовжує збирати компліменти від журналістів і вболівальників.

Зінченко за останній місяць змінив свій статус у Манчестер Сіті: з кубкового гравця ротації до основного лівого захисника. Протягом цього періоду Олександр зіграв 5 повних поєдинків у всіх турнірах, закріпивши своєрідну роль талісмана команди – 30 з 32 матчів за участю українця Сіті виграв.

За розкішні перфоманси в лютому він вже отримав компліменти від головного видання Манчестера та захоплену характеристику від Пепа Гвардіоли з Аланом Ширером, потрапив у символічні збірні місяця від популярних статистичних порталів, попав у публікації відомих блогерів і фан-ресурсів Манчестер Сіті.

Час для нової порції похвали. Респектабельне британське видання The Telegraph включило Зінченка у топ-20 найкращих гравців АПЛ у лютому.

"Минулого літа Пеп Гвардіола витратив купу грошей на крайніх захисників (влітку 2017-го Ман Сіті придбав Менді, Вокера та Даніло в сумі за 140 мільйонів євро, – прим. Ф24). Не було практично жодного варіанту, що тренер очікував, що його першим вибором на лівий фланг оборони в підсумку стане молодий талановитий атакувальний хавбек.

Бенжамен Менді травмований, Даніло в ролі Даніло – це все спонукало Гвардіолу перекваліфікувати Зінченка в захисника. Але таке рішення мало сенс. Стиль гри Манчестер Сіті спричиняє ситуацію, за якої він зазвичай діє в атаці. В іншому випадку опиняється у півзахисті в ролі інвертованого фулбека, або в широкій позиції закриває ліву бровку, де менше використовує праву ногу.

Зінченко – четвертий футболіст АПЛ у лютому за кількістю передач на чужій половині поля.

На додачу до цього, українець виконав два асисти у трьох матчах. Але чи дійсно він лівий захисник?" – пише автор матеріалу Джейджей Булл. На перших місцях у списку такі "монстри" як Серхіо Агуеро, Вірджил ван Дайк і Еден Азар.

Зінченка поставили на 20-те місце в рейтингу, але потрібно розуміти, що враховувалися лише 3 матчі АПЛ, а розкішна гра Олександра у фіналі Кубка ліги проти Челсі не бралася до уваги. Зразкова гра саме в захисті в титульному поєдинку, можливо, підняла б Зінченка навіть у топ-10.

"Зінченко відплатив Гвардіолі за довіру", – високі оцінки українця за матч з Челсі, який став найкращим для нього в АПЛ

Ком'юніті вболівальників Манчестер Сіті на reddit продовжують захоплюватися виступами українця та проводять цікаві паралелі між впливом Гвардіоли на нього та на Йозуа Кімміха в Баварії. Всі пам'ятають, як Пеп зробив з німця одного з найкращих фулбеків Європи, перевівши його з центра поля на правий фланг. Зінченко йде тим же шляхом.

Наступний крок – постійна гра лівого захисника в збірній України. Андрій Шевченко вже пробував такий варіант, не виключено, що в найближчих матчах зробить це знову – кращого варіанту, насправді, немає.

У Twitter запустили міні-флешмоб, де потрібно обрати футболістів своєї улюбленої команди під декілька категорій. Прихильники Ман Сіті головною несподіванкою масово вказують Олександра Зінченка.

What’s yours at your club?



•Best Player: Sergio Aguero

•Underrated: Bernardo Silva

•Disappointing: Riyad Mahrez

•Surprising: Oleksander Zinchenko

•Bargain: Ilkay Gundogan £20M

•Loved: Vincent Kompany

•Hated: Kyle Walker

•Most Potential: Leroy Sané — (@ftweestu) 4. März 2019

Втім, ефектний і ефективний місяць у виконанні Зінченка не переконав тренерський штаб у тому, що позиція лівого захисника достатньо укомплектована. Гвардіола запевнив, що хоче підсилити фланг оборони, де Бенжамен Менді більше лікується, ніж грає. Манчестер Сіті може побити трансферний рекорд задля придбання фулбека Лестера Бена Чілвела. Такий трансфер вже неодноразово обговорювався в англійській пресі та виглядає дуже ймовірним на літо-2019.

У мережі порівняли показники Зінченка та Чілвела в цьому сезоні, щоб грубо прикинути, чи виправдано віддавати 75 мільйонів за нового футболіста, коли в складі вже є інший гравець, який прогресує семимильними кроками.

Атакувальні показники Зінченка в рази кращі. За кількістю та точністю передач Чілвел і поряд не стояв. Звичайно, потрібно брати до уваги різний рівень партнерів і різний стиль гри Манчестер Сіті та Лестера (хоча й тут варто відзначити, що Олександр стабільно в топ-3 гравців Сіті за кількістю передач за гру). Однак в українця ці цифри "в середньому на матч" трішки спотворені – декілька разів він проводив на полі тільки 2/3 матчу, або й менше (Чілвела в цьому сезоні не замінюють).

Цікаво й те, що Олександр переважає опонента в основних оборонних показниках: 1.7 проти 1.2 за відбираннями, 1.7 проти 1.1 за перехопленнями, щоправда, 1.6 проти 3.5 за вибиваннями.

Багато вболівальників Сіті вважають, що придбання Чілвела за такі космічні гроші, зважаючи на останні виступи Зінченка, не є виправданим. Вони тверезо оцінюють захисні навички українця та погоджуються, що йому потрібно ще працювати, адже коли суперники навантажують його зону верховими м'ячами – в команди можуть виникнути проблеми. Втім, Зінченко на всіх справив прекрасне враження, його хочуть бачити в команді.