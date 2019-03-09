Зинченко попал на обложку клубной програмки Манчестер Сити

Универсал Манчестер Сити Александр Зинченко продолжает получать признание на стадионе Этихад.

После серии удачных матчей 22-летний украинец завоевал любовь фанатов "горожан".

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Сегодня же фотография Зинченко попала на обложку клубной програмки на домашний матч Сити против Уотфорда. Соответствующее фото появилось в официальном твиттере клуба.

Кроме того, хавбек претендует на звание лучшего игрока Манчестер Сити в феврале, а также попал в топ-20 игроков АПЛ в прошлом месяце. Очевидно, матч с "шершнями" Зинченко тоже начнет в основе.

Отметим, что матч Манчестер Сити – Уотфорд состоится сегодня, 9 марта. Начало поединка в 19:30.

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