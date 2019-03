"Він не женеться за миттєвими статками, як більшість молодих гравців": чому Зінченко став улюбленцем фанів Ман Сіті

Прихильники найкращого клубу Англії обожнюють українця, якого Гвардіола вже двічі намагався продати.

Олександр Зінченко на практиці доводить просту істину: лише з важкою працею та відданістю своїй справі можна досягнути серйозних успіхів. Вихованець Шахтаря двічі був близький до відходу з Манчестер Сіті. У різний період його хотіли Наполі, Бетіс та Вулверхемптон, але він залишився, можливо, навіть всупереч бажанню головного тренера. Зінченко чітко знав, чого хоче, а тепер пожинає плоди.

22-річний футболіст завдяки великій працездатності та бажанню добився любові не лише від Хосепа Гвардіоли, але й, насамперед, фанатів манчестерського клубу. Пересічні уболівальники "містян", які після виснажливого робочого тижня приходять за розрадою на Етіхад, знайшли у Зінченку багато непритаманних для великих зірок команди якостей: скромність, самопожертву, незламний дух. Він для них – простий хлопець з народу, який крок за кроком завойовує місце під сонцем.

Після матчу проти Борнмута фани знову співали "оди" українцеві. Він провів черговий хороший поєдинок на незвичній для себе позиції і отримав звання MVP. Одразу дві великі фанатські спільноти "небесно-голубих" присвятили Олександрові окремі матеріали, розповідаючи про його еволюцію на Етіхад. Особливо, нашого футболіста повинна надихнути стаття "Зінченко та фанати Манчестер Сіті: відчуй любов". Відомий блогер Девід Крук, який пише для Man City Square, зазначає, що українець здобув прихильність з боку уболівальників, насамперед, завдяки своїм людським якостям.

"Мало хто з фанів Сіті сказав би влітку, що Зінченко перетвориться на одного з їхніх улюбленців. У манчестерському районі, переповненому дорогими і гламурними суперзірками, один молодий гравець повільно пробивав собі шлях до прихильності уболівальників. Він був придбаний в Уфи за 1,8 млн фунтів та відразу ж відданий в оренду ПСВ. Повернувшись влітку 2017-го, Алекс отримав шанс у першій команді і почав наполегливо працювати, щоб не втратити унікальну можливість.

У грі, де молоді таланти, здебільшого, женуться за миттєвими статками, Алекс пішов іншим шляхом. Його готовність поставити команду на перше місце та хороший гумор знайшли позитивний відгук серед партнерів. Зінченко був щасливий грати навіть на іншій позиції, адже Гвардіола прагнув перетворити його на крайнього захисника після травми Менді. Ентузіазм та працездатність українця явно припали до душі фанатам, які завжди його підтримують.

Минулого літа, коли Менді повністю відновився, стало очевидно, що Алекс ризикує отримувати значно менше ігрового часу. До нього проявляли зацікавленість ряд європейських клубів, але Зінченко відмовив усім. Він вірив у власні сили і здібності, вирішивши розвиватись на Етіхад. Як виявилось згодом, українець прийняв відмінне рішення. Після чергової травми Менді у нього з'явилися нові можливості для гри.

"Були моменти, коли Зінченко припускався помилок, але він робив правильні висновки. Алекс став нашою першою опцією, залишивши позаду, зокрема, Фабіана Делфа. Його контракт закінчується 30 червня 2020 року, і я хотів би, щоб він отримав шанс продовжити угоду. Зараз багато говорять, що Сіті прагне підписати нового фулбека, але якщо Зінченко продовжуватиме вдосконалюватись нинішніми темпами – можливо, панацея перебуває набагато ближче, ніж ми думали", – завершує Крук, буквально закликаючи керівництво клубу не переставати вірити у гравця збірної України.

Ще один британський блогер Кевін Нільсен також вважає, що уболівальники Манчестер Сіті небезпідставно засипають Зінченка компліментами після трьох поспіль матчів у основному складі. Свою думку він аргументує на сторінках фанатської спільноти Bitter and Blue, де робить акцент на тактичній еволюції українця.

"Я визнаю, що прихильники "містян", можливо, трохи перебільшують з реакцією на гру Зінченка. Така вже природа спортивних фанатів – виливати позитив або негатив після побаченого на полі. Однак покопавшись трохи глибше, стає зрозуміло, що заслуги українця є більш ніж виправданими. За останній тиждень ми спостерігали, як Алекс грав близько 300 хвилин, частково через травми Менді, Делфа, а тепер і Ляпорта. Але також очевидно, що Гвардіола дуже довіряє цьому гравцеві. Коли він перебуває на полі, то стає ледь не центральною фігурою у всьому, що робить Ман Сіті.

У трьох попередніх матчах Зінченко здійснив 18 спроб відбору м'яча, 12 з яких виявились успішними. У фіналі Кубка ліги проти Челсі йому взагалі не знайшлось рівних за цим показником. Алекс також був першим за перехопленнями проти Вест Хема, Борнмута та вже згаданих "пенсіонерів". Українець в середньому 128 разів торкався м'яча та робив 115 передач, що майже завжди було найкращим показником у складах обох команд.

Oleksandr Zinchenko has been on the winning side in each of his first 13 #PL appearances for @ManCity.



It's the longest run of wins from the start of a player’s career in the competition’s history pic.twitter.com/8yTzkfaZaV