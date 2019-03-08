Лунін проти мадридського гранда, дуель Арсенала та Манчестер Юнайтед, черговий шанс для Зінченка – анонс євровікенду

"Футбол 24" традиційно виділяє головні поєдинки європейського вікенду. Битва Арсенала та Манчестер Юнайтед, шанси для Луніна та Зінченка, потенційно останній матч Соларі в Реалі – все це в нашому матеріалі.

Атлетіко – Леганес

Субота, 9 березня, 17:15. Мадрид, Ванда Метрополітано

Пряма трансляція на MEGOGO.

Чому потрібно подивитися: у матчі на Ванда Метрополітано у складі Леганеса на поле вийде Андрій Лунін. Український голкіпер ще не зіграв жодного матчу в 2019 році, не виходивши на поле як в чемпіонаті Іспанії, так і в Кубку.

Навряд чи Андрій зіграв би і проти Атлетіко, але обставини допомогли голкіперу збірної України – його конкурент Іван Куельяр не зможе допомогти Леганесу через перебір жовтих карток. Наставник "пепінерос" Маурісіо Пеллегріно вже заявив, що сподівається на вдалу гру Луніна та інших гравців, які не мали достатньої кількості ігрової практики.

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Проти таких серйозних опонентів Лунін у складі Леганеса ще не грав. Цікаво буде подивитись на гру українського голкіпера проти Антуана Грізманна і компанії. До слова, після двох поразок поспіль команда Дієго Сімеоне здобула 3 перемоги та продовжує гонитву за Барселоною, від якої відстає на 7 очок. Леганес теж перебуває у доволі непоганій формі – підопічні Пеллегріно у останніх 5-ти поєдинках виграли тричі. Цікаво, що Леганес у своїй історії ще не обігрував Атлетіко – 3 нічиї та 2 поразки.

Як би не зіграв Лунін у цьому матчі, навряд чи це вплине на його становище в команді – 99%, що в наступному поєдинку Куельяр повернеться у ворота. Проте нечасто випадає нагода зіграти проти таких суперників, а тому слід просто насолоджуватись моментом та продемонструвати все, на що ти здатний, а у здібностях Луніна немає жодних сумнівів.

Також не забуваємо за Василя Кравця, який класно відіграв матч минулого туру проти Леванте. Українець став одним із найкращих у команді та цілком може з'явитись на полі і в поєдинку з Атлетіко. Проти Реала Василь вже грав – настав час показати себе на фоні іншого мадридського гранда?

Прогноз "Футбол 24": 2:0

Манчестер Сіті – Уотфорд

Субота, 9 березня, 19:30. Манчестер, Етіхад

Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 1".

Чому потрібно подивитися: Манчестер Сіті за підсумками минулого туру повернувся на вершину АПЛ. Після втрати очок Ліверпулем "містяни" обійшли команду Юргена Клоппа та стали одноосібним лідером чемпіонату Англії.

Перервати переможну ходу Манчестер Сіті, який мчить до другого поспіль чемпіонства, спробує Уотфорд. Для "шершнів" сезон, фактично, завершений. Уотфорд практично не має шансів фінішувати у зоні єврокубків, а виліт йому не загрожує, тому команда цілком може грати у своє задоволення, адже над нею не тисне необхідність здобути результат будь-якою ціною. Підопічні Хаві Грасії в останніх 5-ти турах програли лише Ліверпулю, причому без жодних шансів. Цікаво, чи дасть бій Уотфорд іншому претенденту на чемпіонство.

Крім того, очікуємо на появу Олександра Зінченка в даному матчі. Українець 3 останніх поєдинки АПЛ відіграв повністю та претендує на звання найкращого гравця Ман Сіті за підсумками лютого. Зінченко перебуває у класній формі та цілком може розраховувати на вихід на поле, адже кілька його конкурентів знову травмовані.

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До слова, Зінченко вже відіграв 6 матчів АПЛ у поточному сезоні – якщо Сіті знову стане чемпіоном, українець отримає другу медаль Прем'єр-ліги.

Прогноз "Футбол 24": 3:1

Челсі – Вулверхемптон

Неділя, 10 березня, 16:05. Лондон, Стемфорд Брідж

Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 2".

Чому потрібно подивитися: після перемоги над Динамо в Лізі Європи Челсі спробує продовжити вдалу серію в матчі з "вовками". Ситуація Вулверхемптона нагадує становище Уотфорда – без загрози вилетіти, але і без особливих шансів на єврокубки.

В поєдинку проти киян Мауріціо Саррі застосував ротацію, давши можливість зіграти багатьом виконавцям, що не мають стабільного місця у складі. В матчі з Вулверхемптоном експерименти повинні припинитись – на кону путівка в Лігу чемпіонів та серйозні гроші. Найімовірніше, Саррі знову дасть відпочити лідерам Челсі у поєдинку з Динамо на НСК Олімпійський, адже лондонці, будьмо реалістами, практично вирішили питання виходу до 1/4 фіналу Ліги Європи.

Втім, цікаво буде подивитись на команду Саррі після доволі легкої перемоги над Динамо, враховуючи, що вже за кілька днів нас чекає матч-відповідь у Києві. Суперник доволі міцний – саме Вулверхемптон очолює пелотон АПЛ, розмістившись одразу за грандами.

Прогноз "Футбол 24": 2:1

Арсенал – Манчестер Юнайтед

Неділя, 10 березня, 18:30. Лондон, Емірейтс

Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24".

Чому потрібно подивитися: безумовно, цей матч – головна вивіска вихідних. Обидві команди продовжують битву за зону Ліги чемпіонів, у якій бере участь і Челсі. У цьому сезоні команди вже зустрічались двічі – матч чемпіонату завершився унічию, а в Кубку Англії сильнішою виявилась команда Уле Гуннара Сульшера.

Посеред тижня обидві команди провели єврокубкові матчі. Результати вийшли кардинально різними – МЮ здійснив історичний камбек в поєдинку з ПСЖ та вийшов у чвертьфінал Ліги чемпіонів, а Арсенал поступився Ренну та ризикує вилетіти з Ліги Європи.

Кадрова ситуація у МЮ досі залишається вкрай складною – травмовані Валенсія, Еррера, Лінгард, Санчес, Матіч та Джонс. Проте встиг відновитись Антоні Марсьяль, а також повернеться Поль Погба, який не зіграв у Парижі через дискваліфікацію.

У Арсенала куди краще становище – у лазареті лише Бельєрін та Велбек. Проте моральний дух однозначно кращий у гостей – не дивно, враховуючи емоційний заряд після тріумфу в Лізі чемпіонів.

Прогноз "Футбол 24": 1:1.

Вальядолід – Реал

Неділя, 10 березня, 21:45. Вальядолід, Естадіо Хосе Сорілья

Пряма трансляція на MEGOGO, текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24".

Чому потрібно подивитися: Реал після фіаско в Лізі чемпіонів спробує взяти крихітний реванш у поєдинку з Вальядолідом, президентом якого є Роналдо – колишній нападник "бланкос".

Буквально за тиждень Реал, по суті, провалив сезон – вилетів з Кубка Іспанії та ЛЧ, а в Прімері відставання від Барселони після поразки у Класіко складає вже 12 очок. Суперником "галактікос" у звітному турі стане Вальядолід, який програв 4 з 5-ти останніх поєдинків чемпіонату та ризикує опуститись у зону вильоту. Реал у цьому поєдинку зіграє без травмованих Карвахаля, Вінісіуса та Лукаса Васкеса, але якщо не обігрувати вже такого суперника, то де ж брати 3 очки?

Велика вірогідність, що цей матч стане останнім для Сантьяго Соларі на чолі Реала – іспанські ЗМІ практично впевнені, що аргентинець залишить свою посаду на початку наступного тижня. Флорентіно Перес вже начебто веде перемовини про повернення на Сантьяго Бернабеу Жозе Моурінью.

Прогноз "Футбол 24": 0:2.