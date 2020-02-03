Зінченко допоміг Ліверпулю, Холанд підкорив Німеччину, Фонсека постраждав від Бога: топ-моменти євровікенду

"Футбол 24" традиційно підсумовує головні події європейського вікенду. Кінець інтриги в АПЛ, феєрії Холанда з Іммобіле, перемоги грандів в Італії та Іспанії – все це в нашому матеріалі.

Зінченко прикрим вилученням допомагає Ліверпулю – Клопп та Ко готують шампанське

25-й тур АПЛ ознаменував повний крах інтриги у боротьбі за чемпіонство. Ліверпуль здобув очікувану перемогу над Саутгемптоном та продовжив свою неймовірну серію. Підопічні Клоппа з урахуванням минулого сезону набрали 100 очок зі 102 можливих – фантастичний для нинішніх реалій показник, який дозволяє мерсисайдцям впевнено очолювати турнірну таблицю Прем'єр-ліги. Для здобуття омріяного чемпіонства Ліверпулю потрібно здобути лише 6 перемог у 13-ти поєдинках. Завдання більш ніж реальне, тому довгоочікувана поява чемпіонського кубка Прем'єр-ліги на Енфілді – питання часу.

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Не останню роль в остаточному зникненні чемпіонської інтриги зіграв Олександр Зінченко. Манчестер Сіті у рівних складах переважав Тоттенхем та був ближчим до перемоги, але безґлузде вилучення гравця збірної України (перше в його кар'єрі) суттєво допомогло "шпорам", які в підсумку здобули важливі 3 очки. Підопічні Гвардіоли перебувають за крок від втрати титулу чемпіонів Англії, адже їхнє відставання від Ліверпуля складає вже 22 очки за 13 турів до фінішу. Будьмо відвертими, з нинішньою формою "червоних" такий відрив втратити просто нереально. Найімовірніше, Ман Сіті тепер зосередиться на Лізі чемпіонів, яка залишається для Гвардіоли неприступною фортецею після його відходу з Барселони.

Втратив очки і ще один переслідувач Ліверпуля – Лестер розписав домашню мирову з Челсі, але команда Брендана Роджерса продовжує втримувати впевнені позиції в зоні Ліги чемпіонів. "Лиси" відстають від Ман Сіті лише на 2 пункти, а Тоттенхем, який іде 5-м, випереджають на 12 очок.

Продовжують засмучувати своїх прихильників Арсенал та Манчестер Юнайтед, які не змогли обіграти Бернлі та Вулверхемптон відповідно. "Каноніри" звели до мирової останні 4 поєдинки, а "червоні дияволи" набрали лише очко у трьох турах. Наразі все йде до того, що і наступний розіграш Ліги чемпіонів пройде без цих команд.

Вест Хем опустився в зону вильоту – команда Ярмоленка на межі катастрофи

Повернення Девіда Мойєса на тренерський місток "молотів" поки не надто допомагає команді Андрія Ярмоленка. Вест Хем не може виграти вже 5 турів поспіль, здобувши у цих матчах лише 2 залікові очки. У поєдинку з Брайтоном лондонці вели з рахунком 3:1, проте примудрилися розгубити гандикап і вдовольнилися лише одним набраним балом.

Перемога Борнмута над Астон Віллою опустила команду Андрія Ярмоленка в зону вильоту. Ситуація ускладнюється ще й тим, що попереду на Вест Хем очікують поєдинки проти Ман Сіті та Ліверпуля. Поки українець продовжує відновлюватися від травми та спостерігає за матчами з трибун, його становище стає все гіршим і гіршим. Роберт Снодграс, який вийшов на позиції Андрія у матчі з Брайтоном, оформив дубль та віддав асист. Буквально перед закриттям трансферного вікна Ярмола отримав ще одного конкурента – Вест Хем приблизно за 20 млн євро підписав вінгера Джаррода Боуена, який виступав за Халл Сіті.

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Вест Хем замість претендування за єврокубки отримав запеклу боротьбу за виживання. Після повернення з лазарету Ярмоленко повинен отримати шанс від Мойєса, який просто зобов'язаний використати. Часу для розкачки вже немає – виліт з АПЛ стане для "молотів" справжньою катастрофою.

Перемоги Реала та Барселони, сенсаційний Хетафе знову рветься в ЛЧ

У 22-му турі Прімери лідери здобули мінімальні перемоги. Реал здолав Атлетіко в мадридському дербі завдяки голу Каріма Бензема, який продовжує змагатися з Ліонелем Мессі за звання найкращого бомбардира Ла Ліги. На жаль, не обійшлося без скандалу, який серйозно обговорювали іспанські ЗМІ. У першому таймі за рахунку 0:0 Альваро Мората входив у штрафний майданчик Реала, проте впав після контакту з Каземіро. Арбітр Естрада Фернандес (за іронією долі, він мешкає в Каталонії) вирішив не призначати пенальті, а VAR не втручався в епізод. У підсумку гол Бензема став єдиним у матчі – Реал продовжує одноосібно очолювати турнірну таблицю, тоді як команда Дієго Сімеоне опустилася вже на 6 місце, маючи при цьому одну з найгірших атак чемпіонату (лише 22 забиті м'ячі).

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Барселона на Камп Ноу без особливих проблем обіграла Леванте. Ще у першому таймі Лео Мессі протягом двох хвилин записав до свого активу дві результативні передачі на Ансу Фаті. Юний нападник "синьо-гранатових" увійшов в історію Прімери як наймолодший автор дубля – на той момент йому виповнилося 17 років та 94 дні. Черговий рекорд форварда, якого на Камп Ноу вже прозвали ANSUperstar.

Гол престижу на останніх секундах гри вже нічого не вирішував – 2:1 на користь Барси, яка намагається наздогнати Реал на вершині турнірної таблиці чемпіонату Іспанії. Форма каталонців все ще далека від ідеальної, тому це серйозно непокоїть прихильників "блаугранас" незадовго до матчів проти Наполі в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Продовжує тішити своїх фанатів Хетафе, якому в минулому сезоні забракло лише двох очок для кваліфікації в Лігу чемпіонів Та невдача не надто вплинула на команду з передмістя Мадрида – після трьох перемог поспіль Хетафе вирвався вже на 3-ю сходинку турнірної таблиці! В наступному турі підопічні Хосе Бордаласа прийматимуть Валенсію – одного з основних конкурентів за місце в топ-4. Чудова нагода підтвердити свої лігочемпіонівські амбіції.

Баварія очолила Бундеслігу, Холанд продовжує підкорювати Німеччину

За підсумками 20-го туру чемпіонату Німеччини сталося те, до чого йшло давно – Баварія знову стала лідером Бундесліги. Підопічні Фліка без проблем розібралися на виїзді з Майнцом, здобули 6-ту перемогу поспіль та обійшли РБ Лейпциг. Зимовий чемпіон у другому колі здобув лише одну звитягу в трьох матчах, а у звітному турі врятувався від поразки в поєдинку проти Борусії М, зрівнявши рахунок на 90-й хвилині.

Таке враження, що Баварія тонко "тролить" своїх суперників – мюнхенці протягом першого кола відверто корчать дурнів, а потім беруться за справу і за кілька турів повертають собі лідерство. Щось подібне бачимо і зараз. Цілком імовірно, що минулий тур став останнім моментом лідерства команди Юліана Нагельсманна.

Борусія Д без проблем розгромила Уніон Берлін, відправивши у ворота столичної команди 5 "сухих" м'ячів. Знову героєм дня став Ерлінг Холанд, який оформив дубль і заробив пенальті. Загалом в його активі вже 7 голів та 1 асист за зіграні 136 хвилин у Бундеслізі. 19-річний норвежець вже увійшов в історію німецького футболу, адже ще ніхто не розпочинав свою кар'єру в новому клубі з такими показниками. Цікаво, хто зупинить цю машину?

Лідери Серії А тріумфують, Рома пропускає шедевр від Бога, дивовижний Іммобіле

Ювнтус, Інтер та Лаціо синхронно виграли свої поєдинки 22-го туру Серії А. Туринці розгромили Фіорентину, а Кріштіану Роналду оформив дубль, двічі реалізувавши пенальті. Португалець продовжує вражати результативністю – він забиває у 9-ти поєдинках чемпіонату поспіль, а також відзначився вже 40-ма влучними ударами у 50-ти матчах за Ювентус у Серії А. Крім того, в його активі ще й 10 асистів. Вже 5 лютого Кріштіану виповниться 35 років, але Роналду не поспішає скидати оберти. Таке враження, що, неначе молоде вино, він з роками стає тільки кращим.

Інтер та Лаціо без особливих проблем розібралися з Удінезе та СПАЛом відповідно. Чергові голи забив Чіро Іммобіле, який записав до свого активу дубль і асист. Один з голів нападника "б'янкочелесті" вийшов дуже ефектним, але про це – трохи згодом. Іммобіле з 25-ма голами наразі є головним претендентом на "Золотий бутс". Всього ж за 10 сезонів у Серії А бомбардир Лаціо забив 123 голи – більше, ніж будь-який інший гравець.

Серед інших подій в Італії відзначимо продовження знаменитої династії Мальдіні. 18-річний Даніель пішов слідами свого батька Паоло та дідуся Чезаре, дебютувавши за "россонері" в поєдинку з Вероною. На жаль для прихильників Мілана, їхня команда перервала переможну серію, але для сім'ї Мальдіні цей вечір точно став знаковим.

Розчарувала своїх уболівальників і Рома, яка на виїзді ще в першому таймі отримала 3 голи у власні ворота від скромного Сассуоло. У другому таймі підопічні Фонсеки скоротили відставання до мінімуму, але шикарний гол Жеремі Бога поховав сподівання римлян бодай на нічию. На щастя Роми, Аталанта Руслана Маліновського теж втратила очки. Боротьба за останню путівку в ЛЧ обіцяє бути вкрай запеклою, навіть з урахуванням вкрай нестабільних Мілана та Наполі.

Гол тижня

Найефектнішим забитим м'ячем тижня назвемо гол Чіро Іммобіле в матчі Лаціо – СПАЛ. На 29-й хвилині форвард збірної Італії закрутив голову голкіперу та з гострого кута з-за меж штрафного виконав ефектний удар. Описувати красу цього моменту марно – це треба бачити.

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