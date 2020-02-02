toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
РЕАЛ МАДРИД - АТЛЕТІКО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ ДИНАМО ЗИМОВІ ЗБОРИ

Неймовірний гол Бога у відеоогляді матчу Сассуоло – Рома – 4:2

00:45 221 Читать на русском
Неймовірний гол Бога у відеоогляді матчу Сассуоло – Рома – 4:2
Сассуоло – Рома – відео голів та огляд матчу / Фото ФК Рома

Рома зазнала фіаско у поєдинку 22-го туру Серії А проти Сассуоло. Дивіться відео голів та огляд поєдинку.

7’ Франческо Капуто
16’ Франческо Капуто
26’ Філіп Джурічіч
74’ Жеремі Бога
 
Едін Джеко 55’
Лоренцо Пеллегріні 69’
Жордан Верету 73’
7’ Франческо Капуто
16’ Франческо Капуто
26’ Філіп Джурічіч
55’ Едін Джеко
69’ Лоренцо Пеллегріні
73’ Жордан Верету
74’ Жеремі Бога

Господарі шокували римлян ще у першому таймі, відвантаживши їм три голи без відповіді.

Рома оголосила про підписання форварда Барселони Переса

Після перерви гравці Роми зуміли відквитати два голи і здавалось, що підопічні Фонсеки здатні зачепитись за очки у цій грі. Проте нападник Сассуоло Жеремі Бога потужним ударом у дев'ятку зняв усі питання щодо переможця зустрічі.

Після 22-х турів Рома перебуває на 4-й сходинці Серії А. Сассуоло розташувався на 13-му місці.

Сассуоло принизив Рому перемогою з чотирма голами, Парма вирвала нічию у Кальярі: 22-й тур Серії А, субота

blog_ava
Динамо оголосило заявку на другий тренувальний збір
1 лютого
7532
Теги
Жеремі Бога Жеремі Бога Рома Рома Сассуоло Сассуоло Італія Відеоновини Сассуоло - Рома
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
11
год
:
52
хв
Леганес
13:00
Реал Сосьєдад
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук