Неймовірний гол Бога у відеоогляді матчу Сассуоло – Рома – 4:2

Рома зазнала фіаско у поєдинку 22-го туру Серії А проти Сассуоло. Дивіться відео голів та огляд поєдинку.

Господарі шокували римлян ще у першому таймі, відвантаживши їм три голи без відповіді.

Рома оголосила про підписання форварда Барселони Переса

Після перерви гравці Роми зуміли відквитати два голи і здавалось, що підопічні Фонсеки здатні зачепитись за очки у цій грі. Проте нападник Сассуоло Жеремі Бога потужним ударом у дев'ятку зняв усі питання щодо переможця зустрічі.

Після 22-х турів Рома перебуває на 4-й сходинці Серії А. Сассуоло розташувався на 13-му місці.

Сассуоло принизив Рому перемогою з чотирма голами, Парма вирвала нічию у Кальярі: 22-й тур Серії А, субота