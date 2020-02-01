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Чергова феєрія Холанда у відеоогляді матчу Борусія Д – Уніон Берлін – 5:0

21:07 569 Читать на русском
Чергова феєрія Холанда у відеоогляді матчу Борусія Д – Уніон Берлін – 5:0
Борусія Д – Уніон Берлін – відео голів та огляд матчу / Фото ФК Борусія Д

Дортмундська Борусія не помітила Уніон Берлін в рамках 20-го туру Бундесліги. Дивіться відео голів та огляд матчу Борусія Д – Уніон Берлін.

13’ Джейдон Санчо
18’ Ерлінг Холанд
68’ Марко Ройс
70’ Аксель Вітсель
76’ Ерлінг Холанд
 
13’ Джейдон Санчо
18’ Ерлінг Холанд
68’ Марко Ройс
70’ Аксель Вітсель
76’ Ерлінг Холанд

Дортмундська Борусія 5-ма голами знищила Уніон Берлін. Відзначались Санчо, Ройс, Вітсель та Холанд, який записав собі дубль.

Санчо встановив рекорд Бундесліги за забитими м'ячами у юному віці

Варто відзначити, що юний норвезький талант "джмелів" відзначився вже 7-ма голами у чемпіонаті Німеччини, провівши лише три матчі.

Перемога зафіксувала дортмундців на 4-й сходинці турнірної таблиці, підопічні Фавра лише на 3 очки поступаються лідеру перегонів Бундесліги – Баварії. Уніон Берлін розташувався на 12-му місці (23 очки).

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Джерело: Футбол 24
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Теги
Німеччина Відеоновини Ерлінг Холанд Ерлінг Холанд Борусія Дортмунд - Уніон Берлін Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Уніон Берлін Уніон Берлін
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