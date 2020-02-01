Чергова феєрія Холанда у відеоогляді матчу Борусія Д – Уніон Берлін – 5:0

Дортмундська Борусія не помітила Уніон Берлін в рамках 20-го туру Бундесліги. Дивіться відео голів та огляд матчу Борусія Д – Уніон Берлін.

Дортмундська Борусія 5-ма голами знищила Уніон Берлін. Відзначались Санчо, Ройс, Вітсель та Холанд, який записав собі дубль.

Санчо встановив рекорд Бундесліги за забитими м'ячами у юному віці

Варто відзначити, що юний норвезький талант "джмелів" відзначився вже 7-ма голами у чемпіонаті Німеччини, провівши лише три матчі.

Перемога зафіксувала дортмундців на 4-й сходинці турнірної таблиці, підопічні Фавра лише на 3 очки поступаються лідеру перегонів Бундесліги – Баварії. Уніон Берлін розташувався на 12-му місці (23 очки).

Холанд оформив дубль та встановив рекорд, Баварія очолила турнірну таблицю: 20 тур Бундесліги, субота