Ярмоленко отримав нові проблеми у Вест Хемі – авторитетний британський ЗМІ знайшов оригінальний вихід

Андрій Ярмоленко вступає у важкий період перед Євро-2020. На позиції вінгера збірної України Вест Хем підготував спокусливий трансфер, а сам екс-динамівець не вилазить з лазарету і слабо вписується в концепцію нового тренера.

Ярмоленко не покине Вест Хем взимку. Важко сказати, чи це добра новина, адже він все ще так і не зіграв під керівництвом нового головного тренера. Нову травму Андрій отримав дуже невчасно – пора вирішальних матчів, зимове трансферне вікно, наростання проблем лондонського клубу в турнірній таблиці, велика депресія фанатів. Уболівальники вже навіть вивішують банери з негативним ставленням до власників "молотів", яких обзивають брехунами, що так безжально погралися з їхніми мріями.

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Тим часом Вест Хем опублікував фінансовий звіт, згідно з яким клуб уже зіткнувся з річними збитками у розмірі понад 34 мільйони євро до оподаткування. За останні 4 роки лондонці витратили більше ніж 250 млн євро на трансфери. Зарплатний фонд команди, тренерського штабу і персоналу порівняно з попереднім сезоном виріс зі 126,5 млн до 161,14 (серед тих, хто заробляє найбільше, Daily Mail називає Ярмоленка, Андерсона та Вілшера). Таке збільшення витрат було інвестицією в майбутнє, спрямованою на вихід в єврокубки, однак це саме майбутнє тепер під великим питанням.

Якщо Вест Хем Юнайтед вилетить з АПЛ, то його чекають величезні проблеми. Зазначимо, що станом на 31 січня 2020 року "молоти" опустилися на 17-е місце (останнє рятівне), яке утримують лише завдяки кращій різниці голів (на 1 та 2 м'ячі відповідно), ніж у Борнмут та Уотфорда. Керівництво у згаданому звіті зазначає, що запрошувало "тренера світового класу" (мова про Пеллегріні) та інвестувало з 2018 року чималі гроші "в кращих гравців", зокрема, Ярмоленка. При цьому Мойєс продовжує вимагати підсилення на фоні грандіозної епідемії травм. І тренер, і фанати закликають підписати молодих та голодних виконавців.

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Схоже, боси готові задовольнити екс-наставника МЮ хоча б частково, і тут є подвійна загроза для позицій українця. Атакувальний гравець Халл Сіті Джаррод Боуен зацікавив Вест Хем настільки, що клуби провели дуже активні перемовини цими днями. Вартість трансферу британські ЗМІ оцінюють у майже 16,64 мільйона євро плюс 9,5 млн у вигляді потенційних бонусів. В його активі 16 голів і 6 асистів за 29 матчів у Чемпіоншипі 2019/20. Причому основна позиція 23-річного англійця – правий вінгер, але результативність демонстрував на позиції центрфорварда і відтягнутого нападника. У тому, що Боуен зуміє виправити проблеми "молотів" у нападі, переконані 63% опитаних на фанатському сайті Readwestham.

У січні 2020-го авторитетний платний портал The Athletic розмірковував над тим, чи може Ярмоленко стати відповіддю на численні проблеми команди Мойєса. Насправді статистика українця показує, що не все так зле, як може здаватися на перший погляд. Колишній лідер Динамо входить у топ-3 найшвидших гравців групи атаки ВХЮ (34,17 км/год), незначно поступаючись Антоніо та Форналсу. Без Ярмоли лондонський клуб виграв лише 1 матч, а 6 програв. З ним на полі переміг 5 разів, поступився – 6. Поразок стільки ж, але за вдвічі більшу кількість матчів. До того ж, він досі залишається тим, хто створив найбільше супермоментів у команді (6) за поточний сезон.

Since the start of October 2019, no team have gained fewer points (11) or lost more games (11) than West Ham. My piece for @TheAthleticUK on #WHUFC'S lack of creativity and why Yarmolenko could help solve that problem. https://t.co/9Rr3Lhj6II — Roshane Thomas (@RoshaneSport) January 23, 2020

Проблеми починаються в іншому. Команда мало створює моментів з гри (15-е місце в АПЛ), віддає передач (17-е) та торкається м'яча (15-е) у чужому штрафному, а також не забила жодного гола після навісу, якщо не рахувати стандарти (19-е). Однак у цьому вина не тільки Андрія. У середньому Вест Хем володіє м'ячем 47% часу, але відзначився тільки одним голом після контратак (стільки ж головою). Тобто Мойєсу є що покращувати. Повернувшись у лондонську команду, він одразу виграв домашній матч АПЛ, але потім втратив 11 очок з 12 можливих та вилетів з Кубка Англії від нижчолігового Вест Брома, який тренує колишній "молот" Біліч.

Починаючи з жовтня 2019 року, а це майже 4 місяці, жодна команда АПЛ не набрала менше очок (11) і не програла більше матчів (12). Шотландський фахівець усе частіше ставить на різноманітні схеми, де незмінні 3 центрбеки, а флангові гравці найчастіше відповідають за весь край. Лише іноді прямо під час матчів Мойєс трансформує це в 4-4-2. Тільки 5 команд АПЛ створили менше 100-відсоткових моментів, ніж Вест Хем, і стільки ж – з гри. Коли головного тренера запитали, як покращити креативність, він відповів, назвавши двох головних творців попереду. Мовляв, як же бракує травмованого Феліпе Андерсона та Лансіні, котрий ніяк не набере оптимальну форму.

Мойєс вважає, що саме бразилець та аргентинець є тими, хто здатен посилити атакувальну гостроту, не особливо розраховуючи на Ярмоленка. Головною жертвою схеми з вінгбеками The Athletic вважає саме українця. Минуло майже 50 днів відтоді, як Андрій востаннє виходив на поле у переможному матчі на виїзді проти Саутгемптона. Йому заважала травма стегна, але після відновлення легше не буде, якщо коуч і далі наполягатиме на 3-5-2. Найшвидший, хоч і малоймовірний, термін повернення – 9 лютого, матч з Манчестер Сіті.

Ярмоленко дещо здав за останній сезон. Можливо, головна проблема в травматичності. Англійські журналісти вкотре звертають увагу на те, що після трансферу з Борусії Дортмунд український півзахисник так і не зміг видати тривалу серію матчів без пошкоджень. Статистики з Instat підрахували, що Андрій – тільки 8-й за середнім індексом корисності у збірній України за період тріумфального відбору Євро-2020. При тому, що за попередні 5 років поступався в ефективності тільки Коноплянці.

З іншого боку він залишається тим, хто вирішує топові матчі. Єдиний влучний удар за звітний цикл приніс перемогу над Португалією. Єдиний гольовий пас на останніх секундах у Сербії – місце у першому кошику сіяних команд. За 4 матчі, лише 2 з яких повні, 6 разів пробивав по воротах, віддав 7 гострих пасів, здійснив 8 успішних обведень і стільки ж навісів. Саме з цією здатністю бути результативним у чужому штрафному пов'язують надії окремі вболівальники та експерти, які все ще вірять, що він знову вибухатиме в Прем'єр-лізі.

Авторитетні британські оглядачі нагадують, що коли Ярмоленко був здоровий, то забив 3 голи за 6 матчів АПЛ і став ключовим у солідній перемозі над Манчестер Юнайтед. Йому закидають певні обмеження гри, як-то нестача темпу та надто передбачуване зміщення в лівий край. Його сватали у Бешикташ під час цього трансферного вікна, але джерела The Athletic переконують, що турецький клуб має обмеження на трансфери, тому переїзд був неможливим. Водночас сам Ярмоленко та його родина почуваються щасливими в Лондоні, тому гравець не планує покидати Вест Хем.

Враховуючи проблеми "молотів" з вінгерами і бажання Мойєса грати з однією людиною на фланзі, для виживання Ярмоленка в цій команді не залишається іншого виходу, як змінити позицію. Як вважає англійський журналіст українського походження Ендрю Тодос, українець міг би взяти на себе роль №10. Щось подібне уже відбулося раніше з Марко Арнаутовічем, який починав на фланзі, але потім перейшов у центр і став там незамінним.

У збірній Андрій уже покидав край, виконуючи роль фальшивої дев'ятки, хоча його тягнуло праворуч. Позиція десятки, як і відтягнутого форварда, стала кризовою у ВХЮ, підтверджують The Athletic та Squawka. Адже Лансіні втратив форму, Андерсон також схильний до травм. Наскільки сам Ярмоленко готовий переходити на незручні ролі та чи підходить для цього настільки екстремальний момент, коли клуб ось-ось перейде межу зони вильоту? У будь-якому разі, якщо Мойєс не повторить свій фокус зі зміною позиції для півзахисника збірної України, його перспективи напередодні Євро-2020 будуть дуже і дуже туманними.

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