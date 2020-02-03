"Зінченко – цілковитий ідіот". Безглузде вилучення затінило солідну гру, преса рознесла українця, довелося перепрошувати

Олександр Зінченко став антигероєм Манчестер Сіті в зустрічі з Тоттенхемом – його вилучення зламало команді гру. Розбір дій українця, критика експертів і оцінки ЗМІ – у нашому матеріалі.

Зінченко відсидів у запасі кубкові матчі Манчестер Сіті, а на поєдинок АПЛ повернувся в основу. В гостях у Тоттенхема Олександр отримав звичну для себе роль класичного лівого фулбека. Експериментів Гвардіоли, через які українець почувався не у своїй тарілці проти Шеффілда, цього разу не було. Всі очікували солідного перфомансу.

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І він цей перфоманс видав – якщо відкинути вилучення та оцінити суто гру. Манчестер Сіті домінував, тому Зінченко левову частину часу проводив на чужій половині. Допомагав будувати атаки підготовчими пасами (топ-3 в команді за xGBuildup – 0.22), відмінно підлаштовувався під позиції партнерів, грамотними відкриваннями створював труднощі суперникам.

Станом на 60-ту хвилину Зінченко був одним з найкращих у матчі за кількістю передач і традиційно демонстрував високу точність – 91%. Мало ризикував, але все ж видав низку цікавих пасів на загострення. Стандартний Зінченко для матчу, в якому Манчестер Сіті має 70% володіння.

Справжніх компліментів Сашко заслуговує за гру в обороні. Проти нього на фланзі діяв спритний Хин Мін Сон, також туди активно зміщувався Лукас Моура, якого українець називав найскладнішим візаві в АПЛ. Зінченко не дозволив їм розгулятися. Добре діяв у відборі, постійно вигравав у корейця позицію або ж накривав його протягом секунди. Двічі зіграв на перехопленні, зробив 6 підбирань.

Два вдалі підкати біля бокової лінії виглядали ефектно, а Моура не міг витиснути зі своїх блукань зоною Зінченка жодних дивідендів (хоча одного разу Олекс постелився з високо піднятою ногою і міг ще раніше посадити себе на жовту картку – арбітр змилувався). Пінту смачного пива українець мав би поставити Фернандінью – бразилець неодноразово страхував фланг, коли той затримувався попереду.

Все складалося чудово. У мережі переважно зустрічалися приємні слова. Зінченка називали найкращим лівим захисником Сіті, хвалили за якісну гру в єдиноборствах, раділи, що він показує високий клас.

Zinchenko is easily our best left back — ️en (@ThatchersElbow) February 2, 2020

Zinchenko has been superb so far. Winning every single 50/50 ball. — KB (@FootyKB) February 2, 2020

Zinchenko is actually class — Kai (@BlueCitizenn) February 2, 2020

На цьому дуже важливо акцентувати увагу, адже після вилучення фани Манчестер Сіті вибухнули страшенним гнівом на адресу Олександра. Всі його здобутки за годину гри були перекреслені – українця назвали головним антигероєм зустрічі та облаяли скупим англійським матом.

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Червона картка Зінченка стала вирішальним моментом матчу: до того Манчестер Сіті "возив" лондонців, а після того – пропустив два голи та втратив потужність в атаці. "Це був ключовий момент зустрічі. Завершувати матч у повному складі чи вдесятьох – це велика різниця. Ми з ним розмовляли в перерві. Я просив його бути обережнішим, але в тій ситуації потрібна була миттєва реакція", – так Гвардіола прокоментував другу жовту картку Зінченка.

Вилучення – це завжди мінус для футболіста (якщо ти не Феде Вальверде у фіналі Суперкубка Іспанії), завжди є помилка. Зінченко вже публічно перепросив у Instagram: "Хочу попросити пробачення у команди та фанів Сіті. Безсумнівно, це моя провина. Це стане для мене хорошим уроком. Можу вам пообіцяти, що працюватиму ще старанніше".

Олександр отримав два "гірчичники". Перший став наслідком дурості футболіста. Поки VAR після незабитого Гюндоганом пенальті переглядав зіткнення Льоріса та Стерлінга на предмет ще одного 11-метрового, почалася штовханина. З якогось дива українець опинився в епіцентрі подій, обмінявся ляпасами з Ор'є та почав агресивно штовхати Алдервейрельда. Зінченка з горем пополам втихомирили, але арбітр показав заслужене попередження.

@premierleague get yourselves an @Apple iPhone, you can slow this stuff down and look at it in slow motion. Also, here are the rules on serious foul play, you need to take a look https://t.co/cIErY9KGAK #epl #shitshow https://t.co/o4kxP8b8pB pic.twitter.com/Gxo2INYjU3 — David Owens (@david_owens) February 2, 2020

Другу жовту картку Зінченко побачив на 60-й хвилині, коли зірвав контрвипад Тоттенхема. Головний винуватець епізоду, звичайно ж, Марез, який з кутового послав м'яч прямо на Вінкса. "Шпори" тікали на чужу половину 2 в 1, Сашку не обов'язково було фолити, але таке рішення мало право на життя. Особливо у системі Гвардіоли, де тактичні фоли заохочуються. Однак не тоді, коли гравець вже висить на "гірчичнику".

Зінченко "на автопілоті" збив Вінкса, хоча мав би спробувати виграти у нього забіг. Друга жовта, а з нею й червона теж заслужені. Щоправда, якщо тут ситуація ігрова і дехто може сказати, що Олекс мусив фолом виправити командну помилку, то в першому епізоді була вкрай непрофесійна поведінка. Українець дійсно підвів Пепа та партнерів.

Його знищили на телебаченні. Розпочав судовий процес легендарний хавбек Ліверпуля Грем Сунесс на Sky Sports:

"Зінченко заявляє, що зіграв плече в плече. Однак плече в плече – це коли ви біжите поруч з кимось і виграєте силову боротьбу, а він просто врізався у Вінкса. Це наївно та тупо. Зінченку краще проаналізувати свої дії, які призвели до першої жовтої картки, коли він подолав 50-60 ярдів, щоб втрутитися не у свою справу.

Чого тебе туди понесло? Якщо ти захисник, то віддавайся максимально на полі, тримайся центральної лінії, де твоє місце. Захисники просто не мають права отримувати такі дурні попередження за суперечки та штовханину. В цьому суть. Фол перед другим "гірчичником" виглядав би цілком нормально, якби Зінченко на той момент не мав жовтої картки".

Підхопив естафету інший екс-"скаузер" Стів Нікол, який не соромився ображати Сашка в етері ESPN:

"Гол Бергвейна вбив гру, але будьмо відверті – винен Зінченко. Цілковитий ідіот. Ми говоримо про прийняття рішень, про психологію. Він побіг за першою жовтою карткою на інший кінець поля з'ясовувати стосунки, тоді як топ-гравець просто зберігав би спокій.

У другому моменті знову ж таки він не виглядав, як футболіст високого класу. Ми бачили, що твориться в його голові – бездумно полетів блокувати Вінкса. Фантастичний ідіотизм. На такому рівні треба думати: можливо, переслідувати гравця з м'ячем, наздогнати та створити ситуацію 2 в 2. Але ж ні – він фолить і підводить команду. Можу гарантувати, що в рівних складах "шпори" не виграли б".

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Британська преса також проігнорувала весь позитив у грі Зінченка та сконцентрувалася на помилках. Всі видання поставили українцю дуже низькі оцінки, а Sky Sports, The Guardian, The Independent, Evening Standard та Daily Express виділили його абсолютно найгіршим у матчі.

"Зінченко має якнайшвидше стерти з пам'яті цей день. Для чогось поліз у сутичку після хаосу з VAR, а потім отримав другу жовту за тупуватий фол на Вінксі. Навіть якщо суперник шукав цей контакт, Зінченко не повинен був так проти нього грати", – пише авторитетний Sky Sports (4 бали). "Після вилучення Зінченка картина змінилася. Він програв Манчестер Сіті матч", – додає The Guardian (4 бали).

"У Зінченка не було необхідності ризикувати другою жовтою карткою в центрі поля. Його надії на гру плече в плече виглядали надто оптимістично – м'яч і близько не був поруч", – погоджується популярна місцева газета Manchester Evening News (4 бали разом з Гюндоганом і Марезом). Трішки краще оцінила роботу Олександра Daily Mail (5.5), а кореспондент ESPN поставив йому середні 5 балів.

Фанатські портали також знищили Зінченка. "Отримав інші функції, ніж у попередніх матчах – в атаці грав до кінця по лівому флангу. Українець повністю випав з гри і згадував про себе лише непотрібними жовтими картками, через які пішов з поля за пів години до фінального свистка", – резюмував автор City Xtra і оцінив Олекса в 3 бали. City Square – 4.

Прості вболівальники в оцінюванні BBC визначили Зінченка найгіршим гравцем зустрічі – 3.65. У Twitter на українця вилилася купа неприємних епітетів, а от прихильники Манчестер Сіті на Reddit не зраджують собі в адекватності. Вони не роблять з Зінченка цапа-відбувайла, називають одним з найкращих на полі в стартові пів години та все одно хочуть бачити в основі саме його, а не Менді.

Українець отримав добрячу порцію критики, яка має допомогти йому вдосконалитися в плані психології. З грою ж у Лондоні все було в порядку. Залишається сподіватися, що Гвардіола не посадить його за спини Менді та Канселу на місяці. Чекаємо на камбек.

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