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"Крадіжка на Бернабеу": легендарний форвард порівняв скандал у мадридському дербі з всесвітньо відомим серіалом

14:09 240 Читать на русском
"Крадіжка на Бернабеу": легендарний форвард порівняв скандал у мадридському дербі з всесвітньо відомим серіалом
Футре лютує через арбітра та VAR

Знаменитий екс-форвард Атлетіко Паулу Футре обурений скандальним суддівським рішенням у центральному матчі 22 туру Прімери.

56’ Карім Бензема
 
56’ Карім Бензема

Контроверсійний епізод трапився на 33-й хвилині поєдинку, коли Каземіро, відпустивши від себе сферу, повалив на газон Альваро Морату. Головний арбітр зустрічі Естрада Фернандес вирішив, що бразилець діяв в рамках правил, а VAR взагалі відмовився розглядати потенційний фол на пенальті.

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Футре, розчарований відсутністю будь-якої реакції з боку рефері, "вибухнув" у соціальних мережах: "Крадіжка пенальті Каземіро на Мораті настільки велика, що її використають у наступному сезоні "Паперового будинку" (всесвітньо відомий серіал виробництва Netflix – прим.ред). Я шокований, що VAR ніяк не відреагував".

Сам Мората, який провів на Бернабеу п'ять сезонів, після матчу заявив, що він гордий бути частиною Атлетіко: "Завжди, а сьогодні – особливо". Іспанські ЗМІ вважають, що Альваро таким чином дорікнув своїй колишній команді у поблажливому ставленні з боку арбітрів.

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Атлетіко Атлетіко Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Реал Мадрид - Атлетіко
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