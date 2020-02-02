"Крадіжка на Бернабеу": легендарний форвард порівняв скандал у мадридському дербі з всесвітньо відомим серіалом

Знаменитий екс-форвард Атлетіко Паулу Футре обурений скандальним суддівським рішенням у центральному матчі 22 туру Прімери.

Контроверсійний епізод трапився на 33-й хвилині поєдинку, коли Каземіро, відпустивши від себе сферу, повалив на газон Альваро Морату. Головний арбітр зустрічі Естрада Фернандес вирішив, що бразилець діяв в рамках правил, а VAR взагалі відмовився розглядати потенційний фол на пенальті.

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Футре, розчарований відсутністю будь-якої реакції з боку рефері, "вибухнув" у соціальних мережах: "Крадіжка пенальті Каземіро на Мораті настільки велика, що її використають у наступному сезоні "Паперового будинку" (всесвітньо відомий серіал виробництва Netflix – прим.ред). Я шокований, що VAR ніяк не відреагував".

Сам Мората, який провів на Бернабеу п'ять сезонів, після матчу заявив, що він гордий бути частиною Атлетіко: "Завжди, а сьогодні – особливо". Іспанські ЗМІ вважають, що Альваро таким чином дорікнув своїй колишній команді у поблажливому ставленні з боку арбітрів.

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El robo del penalti de Casemiro a Morata ha sido tan grande que lo van a usar para la nueva temporada de La Casa de Papel. FLIPO que el VAR no diga nada. #RealMadridAtleti pic.twitter.com/QyxNW2Q9WY — Paulo Futre (@PauloFutre) February 1, 2020