"Зінченко за потенціалом був слабшим за Коваленка, але за рахунок шаленої праці, бажання, він закріпився в Манчестер Сіті, а зараз став лідером Арсенала.

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Цей приклад є показовим: наскільки важливо бути психологічно стійким, коли один не звертає увагу на інших і йде до своєї мети, а інший психологічно не витримує, щоб показати, наскільки він може класно грати у футбол.

Приклад Зінченка та Коваленка також є показовим з точки зору оточення, в якому ти опинився. Сашко працював щодня з гравцями екстра-класу, а в Шахтарі з українцями не няньчилися так, як з бразильцями", – цитує Левченка FanDay.

Нагадаємо, Зінченко влітку 2014-го залишив молодіжну команду Шахтаря і після року в Уфі перейшов в Манчестер Сіті. Одразу ж вирушив у річну оренду в ПСВ, після чого виграв з "містянами" чотири чемпіонства АПЛ. Влітку за 35 млн євро перебрався в Арсенал. Transfermarkt оцінює його у 40 млн євро.

Коваленко у лютому 2021 року за 600 тисяч євро перейшов з Шахтаря в Аталанту. Влітку цього ж року вирушив в оренду у Спецію. Його контракт з бергамасками чинний до літа 2025 року. Transfermarkt оцінює гравця у 2 млн євро.

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