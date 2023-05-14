"Зинченко по потенциалу был слабее Коваленко, но за счет безумного труда, желания, он закрепился в Манчестер Сити, а сейчас стал лидером Арсенала.

Коваленко мог оказаться в Арсенале – экс-тренер сборной Украины рассказал, что помешало трансферу

Этот пример является показательным: насколько важно быть психологически устойчивым, когда один не обращает внимание на других и идет к своей цели, а другой психологически не выдерживает, чтобы показать, насколько он может классно играть в футбол.

Пример Зинченко и Коваленко также показателен с точки зрения окружения, в котором ты оказался. Саша работал ежедневно с игроками экстра-класса, а в Шахтере с украинцами не нянчились так, как с бразильцами", – цитирует Левченко FanDay.

Напомним, Зинченко летом 2014-го покинул молодежную команду Шахтера и после года в Уфе перешел в Манчестер Сити. Сразу же отправился в годичную аренду в ПСВ, после чего выиграл с "горожанами" четыре чемпионства АПЛ. Летом за 35 млн евро перебрался в Арсенал. Transfermarkt оценивает его в 40 млн евро.

Коваленко в феврале 2021 года за 600 тысяч евро перешел из Шахтера в Аталанту. Летом этого же года отправился в аренду в Специю. Его контракт с бергамасками действует до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает игрока в 2 млн евро.

Милан позорно проиграл Специи перед вторым полуфиналом ЛЧ – команда Коваленко прервала провальную серию