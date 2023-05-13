Між півфінальними матчами Ліги чемпіонів Мілану належало зіграти проти Спеції. Здавалося б, цілком сприятливий календар – команда Віктора Коваленка за останні 16 матчів здобула лише одну перемогу й перебуває у зоні вильоту. Українець, до речі, не може похизуватися стабільною ігровою практикою. Ось і сьогодні вийшов лише на три хвилини.

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Зважаючи на результат першої зустрічі з Інтером, "россонері" було не бажано втрачати очки. До того ж напередодні Лаціо розписав нічию з Лечче. А це означало, що можна було покращити свої шанси на фініш у топ-4. От тільки Стефано Піолі вкотре довелося випустити резерв. Не через бажання зберегти сили лідерів, а через відсутність альтернативи. Травми та дискваліфікації серйозно підкосили потенціал "россонері".

Власне, це й ми побачили у першому таймі. Протистояння двох кволих команд. Спеція діяла організовано та свідомо віддала м'яч Мілану. Це дуже хороша тактика, адже команда Піолі відверто не вміє грати першим номером. В атаці "орлята" розраховували виключно на Нзола. Фактурний нападник постійно тримав у напрузі оборону гостей.

Можливо, саме такого гравця не вистачає "россонері". Не від хорошого життя найактивнішим у атаці був Сандро Тоналі. Ребіч та Оріджі вкотре не скористалися шансом. У якийсь момент наставник Мілана змирився з неминучим й почав знімати лідерів, тримаючи в голові матч з Інтером у вівторок.

Середняк чемпіонату Італії не може злякати Спецію. Нехай навіть він гратиме у формі Мілана. Гості почали активніше йти вперед і не дарма. На 75-й хвилині трибуни стадіо Альберто Пікко вибухнули. "Россонері" вкотре у цьому сезону бездарно діяли під час стандарту на свої ворота. Після низки рикошетів Вішнєвскі таки заштовхав м'яч у сітку воріт Майка Меньяна. І щоб остаточно зняти усі питання Еспозіто через 10 хвилини забив розкішний гол зі штрафного.

Спеція не награла на перемогу. Просто витиснула максимум з неочевидних моментів. За показником xG команди сумарно не награли бодай на один гол. Ба більше, у другому таймі цей показник був 0.06 проти 0.00, але "орлята" з цих крихт витиснули два голи.

Мілан повторив долю "кузенів". За останні 17 матчів Спеція здобула лише дві перемоги – обидві над міланськими грандами. Для "россонері" ця поразка може мати ключове значення. Півфіналіст нинішньої Ліги чемпіонів серйозно ризикує не зіграти у цьому турнірі в наступному сезоні. Перспективи потрапити у топ-4 вкрай ненадійні. Все буде залежати зовсім не від Мілана.