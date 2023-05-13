"Рівень Серії А високий. Там зібрано чимало талановитих футболістів. Коваленко десь не дотягує до їхнього рівня. В Україні, коли був молодим, він виглядав дуже перспективно.

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Коли Віктор грав на ЧС U-20 2015 року в збірній Петракова, він непогано себе проявив і, наскільки мені було відомо, його хотів підписати лондонський Арсенал. Тоді Ахметов не відпустив хлопця. Десь може бути психологічна проблема, невпевненість у власних силах, що заважає йому грати на високому рівні", – цитує Левченка FanDay.

Нагадаємо, Коваленко у лютому 2021 року за 600 тисяч євро перейшов з Шахтаря в Аталанту. Влітку цього ж року вирушив в оренду у Спецію, за яку виступатиме до 30 червня 2023-го. У поточному сезоні українець провів за "орлят" 18 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився одним асистом. Його контракт з бергамасками чинний до літа 2025 року. Transfermarkt оцінює гравця у 2 млн євро.

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