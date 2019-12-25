Зідан проти Переса і тіні Моурінью – Реал у пошуках заміни володарю "Золотого м'яча" може зірвати джекпот

Реал вже майже рік шукає якісного центрального півзахисника. "Футбол 24" розповідає про основні варіанти підсилення проблемної зони для мадридців.

Зінедін Зідан всього через 5 днів після перемоги у київському фіналі Ліги чемпіонів оголосив, що покидає посаду головного тренера мадридського Реала. Француз пішов тріумфатором, тричі поспіль здобувши найпрестижніший єврокубковий трофей. Однак те рішення не можна назвати спонтанним, у ньому проявилася уся далекоглядність Зізу: "Все змінюється. Я вважаю, що клуб повинен перемагати і далі, але йому потрібні зміни. Інший тип тренера, інші методи".

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Зараз уже очевидно, що Зідан абсолютно правильно оцінив ситуацію. Очевидно, що він заздалегідь знав про майбутній відхід Роналду, а без цієї парочки в Мадриді все полетіло шкереберть. До того ж такий тактичний хід давай фахівцеві можливість диктувати свої умови, коли Флорентіно Перес вмовляв того повернутися на Сантьяго Бернабеу. Француз відразу чітко окреслив свою стратегію на трансферному ринку, яка мала б допомогти побудувати нову команду, здатну боротися за титули. Ключовою зоною, яка потребує перебудови, на думку Зідана, є середина поля. Адже Лука Модріч тепер лише зрідка демонструє той рівень гри, який дозволив йому отримати "Золотий м'яч".

Минулого літа Реал здебільшого запізніло намагався компенсувати втрату Роналду (підписання Йовіча, Азара і Родріго), а також здійснив кілька перспективних трансферів у захисну лінію (Менді, Мілітао). Головне ж прохання наставника залишилося проігнорованим. Не варто ж таким вважати прихід Браїма Діаса. Саме тому вже півроку іспанська преса регулярно ділиться інсайдами щодо ймовірних покупок, які повинні вирішити цю нагальну проблему мадридців. Тож давайте з'ясуємо, чому варіантів настільки багато.

Фаворит та улюбленець Зідана

Зідан постійно нагадує менеджерам мадридського клубу, що придбання Погба було його єдиною умовою, коли він погодився повернутися в клуб посеред сезону 2018/19. Зінедін хоче бачити Поля у своїй команді вже в січні, а найпізніше – наступного літа. На заваді цього переходу стоять побоювання босів Реала щодо можливості адаптації французького хавбека до моделі гри "вершкових". А також його трансферна вартість – на Сантьяго Бернабеу переконані, що Погба не може коштувати стільки ж, як Еден Азар. За бельгійця минулого літа "Королівський клуб" заплатив понад 100 млн євро.

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Та й сам Флорентіно Перес не вважає француза пріоритетним трансфером Реала. Він готовий виділити на його придбання лише 50 млн євро, що фактично унеможливлює угоду, адже Манчестер Юнайтед хоче отримати у кілька разів більше. Крім цього, президент побоюється, що величезна зарплата Погба (більше 20 млн євро на рік) підірве атмосферу в роздягальні.

Перемовини між Пересом та Зіданом тривають, але президент не дасть"зелене світло", поки не побачить вагомих підстав для настільки коштовної операції. Флорентіно досі залишається непохитним, а свої "заощадження" береже для Мбаппе.

Протеже Переса і тінь Моурінью

Однією з головних причин такої поведінки президента Реала, ймовірно, є його бажання змусити одягнути вершкову футболку хавбека Тоттенхема Крістіана Еріксена. Перес давно захоплюється грою минулорічного фіналіста Ліги чемпіонів і переконаний, що саме данець стане новим диригентом мадридського оркестру.

Минулого літа "Королівський клуб" уже намагався переманити гравця, але бос лондонців Даніел Леві зажадав за свого лідера 250 мільйонів євро. Це, звісно, не та сума, якою можна злякати Реал, але у цій ситуації іспанський клуб резонно вирішив зачекати. Річ у тім, що контракт Еріксена з Тоттенхемом спливає наступного літа і вже в січні 27-річний виконавець може підписати попередню угоду з будь-яким клубом. Можливість отримати футболіста такого рівня безкоштовно видається ледь не ідеальним сценарієм, тому небажання Переса витрачатися на Погба цілком зрозуміле.

Проте й тут у Реала можуть виникнути складнощі. Моурінью не дочекався звільнення Зідана і вирішив очолити Тоттенхем. Тепер Жозе працює не лише над покращенням гри, а й над формуванням складу: "Якщо я скажу вам, що не розмовляв з Леві про Еріксена, Алдервейрелда і Вертонгена, я б збрехав. Тому, так, я розмовляю з ним про це. У той же час я також спілкуюся з гравцями, з усіма ними. Ми говоримо і намагаємося зрозуміти кожну деталь". Авторитету португальця може вистачити, щоб переконати гравця таки поставити підпис під новим контрактом та залишити Реал ні з чим. До речі, Алдервейрельд це уже зробив, хоча півтора року відхиляв усі пропозиції "шпор".

Перспективна знахідка з Неаполя

Скаути Реала почали активно стежити за Фабіаном Руїсом більше року тому. Талановитий іспанець після переходу з Бетіса в Наполі почав швидко прогресувати та був одним із найкращих у команді Карло Анчелотті, навіть коли "партенопейцям" бракувало стабільності. Описуючи гру 23-річного іспанця, в Мадриді наголошують на його якості прийняття рішень, індивідуальних діях та молодісті – тобто футболіст може потенційно закрити важливу позицію на тривалий термін.

Головною проблемою для здійснення трансферу може стати величезне бажання Наполі утримати свого лідера. А також погіршення стосунків з президентом "адзуррі". Ауреліо Де Лаурентіс відомий своєю принциповістю і якщо вирішить не відпускати свого гравця у якийсь конкретний клуб, то докладе для цього максимум зусиль. Допомогти у цьому може тривалий контракт Фабіана, дія якого розрахована до літа 2023 року.

Попри всі перепони Реал нібито дуже рішуче налаштований боротися за Руїса. Іспанська преса стверджує, що ймовірний трансфер будь-якого зіркового хавбека не означатиме відмову від вихованця Бетіса. Зазначається, що мадридці уже найближчим часом зроблять пропозицію Наполі і готові виграти конкуренцію у ПСЖ та Манчестер Сіті.

Бюджетний вибір з претензією на джекпот

Донні ван де Беек був одним із лідерів сенсаційного Аякса, який минулого року ледь не дістався до фіналу Ліги чемпіонів. 22-річний нідерландець отримував значно менше компліментів та й загалом перебував у тіні медійності своїх партнерів – Френкі де Йонга та Маттейса Де Лігта, які в результаті опинилися в Барселоні та Ювентусі відповідно.

Міг змінити клубну прописку і ван де Беек, за яким стежив Реал. Як вже писали раніше, для мадридців пріоритетом був Погба, а Донні – альтернативою французу. Парадоксально, але "вершкові" більше просунулися у переговорах з Аяксом, ніж із Манчестер Юнайтед. На Сантьяго Бернабеу вражені вмінням хавбека приймати правильні рішення, перебуваючи під пресингом, а також грамотними переміщеннями без м'яча. Нідерландець не боїться грати проти іменитих суперників, а його молодий вік – ще один козир, хоч і Зідан поки холодно ставиться до ідеї запрошенням гравця.

Тим не менш, мадридці не згорнули операцію та постійно моніторять ситуацію. У клубі вважають, що ван де Беека можна підписати за 60-70 мільйонів євро максимум, а з огляду на реалії сучасного трансферного ринку, це практично ідеальна ціна за гравця з таким набором вмінь, які є у Донні.

Внутрішні резерви

Звичайно підсилювати команду, не витрачаючи на це коштів, – зовсім не те, до чого привчив уболівальників Реала Флорентіно Перес. Проте зараз усе складається саме так, що бос мадридців може піти на такий крок, аби зекономити гроші на трансфер Мбаппе, який залишається найзаповітнішою мрією. Тим більше, що для такого розвитку подій є всі передумови.

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Передусім тут варто згадати Федеріко Вальверде. Вихованець Кастільї увірвався у стартовий склад основної команди і відразу ж там закріпився. Саме уругваєць дає Реалу можливість душити високим пресингом навіть Барселону на Камп Ноу, як це було у недавньому Ель Класіко. У Феде 21 пресинг-дія за матч, тоді як середнє значення цього показника в Ла Лізі – всього 15. А вплив Вальверде на результати команди просто вражаючий – з ним Реал набирає в середньому 2,5 очка за гру, а без нього лише 1,9. Та й навіть без цифр помітно, наскільки 21-річний хавбек викладається на полі: не боїться боротьби, завжди готовий підстрахувати партнерів. Усе стає зрозумілим навіть з тієї характеристики, яку гравець дав собі: "Я завжди хочу побільше бігати, щоб брати участь у грі і біля своєї штрафної, і близько чужої, допомагати і в захисті, і в атаці".

Інший кандидат із системи клубу – Мартін Едегор. Норвежець нарешті почав виправдовувати сподівання, які на нього покладали. Нинішній сезон 21-річний хавбек проводить у складі Реал Сосьєдада і є одним із головних причин успіху "біло-блакитних". Перше коло баски завершили всього в одному очку від зони Ліги чемпіонів, а Едегор забив 4 голи та віддав 5 асистів. У складі Реала лише Карім Бензема має кращі показники (12+5). "Королівський клуб" уже вирішив повернути Мартіна в команду в кінці сезону, хоча орендна угода початково була розрахована на 2 роки. Справді, у такій формі норвежець не буде зайвим на Сантьяго Бернабеу.

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