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"Гол Рамоса змінив історію футболу": інтерв'ю Модріча про Реал, "Золотий м'яч" та негаразди Бейла в Мадриді

13:19 1639 Читать на русском
"Гол Рамоса змінив історію футболу": інтерв'ю Модріча про Реал, "Золотий м'яч" та негаразди Бейла в Мадриді
"Гол Рамоса змінив історію футболу": інтерв'ю Модріча про Реал та "Золотий м'яч"

Володар "Золотого м'яча-2018" Лука Модріч в інтерв'ю виданню Club del Deportista розповів про найвизначніші моменти становлення своєї кар'єри. "Футбол 24" наводить найголовніше, про що говорив лідер Реала та збірної Хорватії.

– Яким ти бачиш сучасний футбол з його пресою, інтерв'ю, маркетингом, соціальними мережами?

Мені потрібен тільки м'яч, і грати, без сумніву! Нічого навколо. Але це зараз неможливо. Так, мені подобаються соціальні мережі, особливо Instagram. Це те, що я найбільше використовую, щоб повеселитися і трохи ізолювати себе від футболу, коли мені це потрібно. Але я намагаюся бути просто футболістом, ось що для мене важливе. Хоча я визнаю, що відволікатися іноді необхідно, коли ви дуже зосереджені на чомусь.

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– "FIFA The best" та "Золотий м'яч" – нагороди за чудовий сезон чи визнання того рівня, який демонстрував протягом всієї кар'єри?

Я думаю, що обидва фактори. Це стало визнанням всієї моєї кар'єри і, зокрема, нагородою за дуже хороший рік, в якому мені пощастило знову виграти Лігу чемпіонів, що дуже непросто. Мені пощастило бути причетним до вражаючої серії Реала. А також вийти у фінал чемпіонату світу з такою країною, як Хорватія, що для нас є чимось, що неможливо пояснити навіть словами.

Я не люблю говорити про себе, але я думаю, що особисто я провів дуже хороший сезон, і футбольні люди бачили і визнали це. Це не збіг, коли так багато людей з різних куточків світу сходяться на одній думці. Журналісти, вболівальники, які голосують, товариші по команді, суперники... Те, що весь світ футболу об'єднується, – це щось дуже складне і дуже красиве.

– Твоя кар'єра пов'язана з Гаретом Бейлом в Тоттенхемі і Мадриді. Чи немає відчуття, що ми не бачимо його найкращої гри на постійній основі?

Насправді, Гарет і я дуже схожі. Ми сором'язливі, і іноді ми мало говоримо. Гарет говорить і розуміє іспанську, і тут панує хороша атмосфера, він дуже добре ладнає із своїми товаришами по команді і радий насолоджуватися Мадридом – найкращим клубом у світі. Звичайно, кожен обирає свій власний шлях, і ви повинні поважати їхній спосіб життя. У мене з ним дуже хороші стосунки.

– Як відбулося перетворення з плеймейкера на центрального півзахисника?

Ми повинні повернутися трохи назад, в той час, коли я виступав за Тоттенхем. Це відбулося ще у Прем'єр лізі. Я завжди грав плеймейкера. Навіть іноді, як ви зазвичай називаєте це тут, в Іспанії, "фальшиву" дев'ятку. І потім першими, хто поставив себе на цю позицію, був Харрі Реднапп (тодішній наставник Тоттенхема) і Славен Біліч, колишній тренер збірної Хорватії.

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Коли мене перевели на позицію центрального півзахисника, я почав відчувати себе краще. Побачив, що можу дати більше команді, а мій футбол бути більш корисним. Це правда, що коли я прийшов у команду Жозе Моурінью, я повернувся в більш високу позицію на початку. Однак в кінці сезону (люди, можливо, не пам'ятають цього) сам Моурінью у грі з Манчестер Юнайтед в Олд Траффорд повернув мене у середину поля. При Анчелотті я залишився там, і я думаю, що результат не забарився. Те, чого ми досягли за ці роки, вражає всіх.

– Чи змігби Реал виграти всі ті трофеї без легендарного голу Серхіо Рамоса у фіналі Ліги чемпіонів в Лісабоні?

Важко висувати гіпотези... Я не знаю, можливо, цей гол трохи змінив історію футболу в Європі. Реал і до того вже багато виграв, правда, вони не вигравали Лігу чемпіонів протягом 12 років. Цей гол змінив щось, мислення змінилося. Ми стали найсильнішими в Європі, і команди знову нас боялися.

У футболі менталітет дуже важливий, тому що 12 років всіговорили про "десіму, десіму, десіму...". Було щось ментальне, з Моурінью команда тричі виходила у півфінал. Було важко подолати цей ментальний бар'єр, і коли ми вийшли у фінал і перемогли з цим голом Рамоса, ви знаєте, як це... Я досі відчуваю, як по шкірі біжать мурахи, коли про це згадую.

Ми показали сильний характер, не здаючись, і, врешті-решт, мій кутовий, після якого забиває Серхіо. Зрештою, цей гол став історією, яка змінила все. Ймовірно, якби не він, то не було б усіх тих успіхів, яких Реал досяг пізніше.

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