Світовий скандал, капітуляція Мессі та монументальний розгром, або Як Зідан роздягав Барсу: іспанські ЗМІ – про Класіко

"Футбол 24" зібрав реакцію топових іспанських журналістів на нічийний результат Ель Класіко. Попри нудний матч в бунтівній Каталонії, соцмережі кишіли тролінгом та суперечками.
Барселона та Реал, зустрівшись вперше з березня, продемонстрували сумне видовище на Камп Ноу, однак емоційні представники іспанських медіа, як завше, знайшли теми для гарячих дискусій. У Мадриді скаржаться на скандальне суддівство і розповідають про великий тріумф Зідана. Натомість прихильники Барселони кивають пальцем на турнірну таблицю, мовляв, подивіться, хто досі залишається лідером.
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Агент ФІФА та експерт популярного телешоу El Chiringuito Жорді Хота відповів прихильникам Реала, які пишуть про приниження Барселони на Камп Ноу, пам'ятними світлинами з ганебних погромів Мадрида в Ель Класіко.
Шахова партія у відеоогляді Ель Класіко Барселона – Реал – 0:0
"Якщо найкращий Реал здобуває лише нічию проти найгіршої Барси, ми можемо бути спокійними... Є над чим працювати. Вальверде, прокинься!!!", – благає Жорді.
Палкий фанат "бланкос" Альфредо Дуро (El Chiringuito) покепкував і над Барсою, і над борцями за незалежність Каталонії з "Democratic Tsunami": "Ви хотіли Цунамі? Тепер ви його отримали! Монументальний розгром".
"Футбол був би чесним з Реалом, якби арбітр призначив два пенальті на Варані. У нашій пам'яті назавжди залишиться капітуляція Мессі та вульгарна Барса", – продовжує знущатись медійник.
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Хосе Луїс Санчес з телеканалу La Sexta скаржиться на "суддівське цунамі": "Ернандес Ернандес та Де Бургос Бенгоечеа (рефері VAR, – прим.ред) відібрали в імперського Реала можливість перемогти на Камп Ноу. Мадрид був кращим, а Зідан роздягнув каталонців. Долю ще одного Класіко вирішив арбітраж з двома кричущими пенальті, залишеними без уваги".
Завжди емоційний Томас Ронсеро, який веде колонку в AS і несамовито відстоює Реал в ефірах El Chiringuito, також "наїхав" на VAR: "Де Бургос Бенгоечеа, ви можете пишатися своїми колегами".
Екс-делегат Севільї, а нині справжня зірка іспанського медіапростору Крістобаль Сорія вже традиційно насміхається з ненависних для себе "бланкос": "Спостерігати за тим, як мадридські гуру розповідають про пограбований Реал, поки команда його святості Лео Мессі продовжує лідирувати, справжня поезія...".
Представник каталонського Mundo Deportivo Франсеск Агілар скептично оцінює перспективи команди Вальверде: "Барсі щастить, що до лютого не буде Ліги чемпіонів. Демонструючи такий футбол, вони страждатимуть у Європі. Цього може вистачити, щоб виграти Ла Лігу, але потрібно шукати рішення на ЛЧ, більш вимогливого змагання".
"Вічний" кандидат у президенти Барселони Тоні Фрейкса зберігає оптимізм після невиразної гри своїх улюбленців: "Команда, яка почувається слабшою, святкує, а тих, що виглядали сильнішими, критикують. Через три дні чемпіонат відновиться, і лідер залишається один. Побачимо, хто виграє лігу. Гадаю, команда, яка взяла 8 з 11-ти останніх розіграшів, має більше шансів, ніж решта".
Топовий коментатор Маноло Лама вважає, що Реал був кращим, але "королям" забракло Роналду. "Мадрид точно переміг би з Кріштіану".
Господарі, на думку авторитетного експерта, сильно розчарували: "Мало Мессі – мало Барселони".
Еду Агірре, близький друг КР7 та кореспондент Jugones, пише про гучний cуддівський скандал: "Реал пограбували у перші 45 хвилин. Тиск Барселони після Аноети приніс свої плоди. Це бачив увесь світ. Мадрідістас повинні пишатись своїми воїнами".
Мастодонт спортивної іспанської журналістики Жозеп Педрерол виявився безжальним до рідних "кулес": "Сьогодні ми побачити найгрішу Барсу за багато часу. Ганьба".
El Chiringuito, де Педрерол виконує роль ведучого, зробив опитування "чи обікрали арбітри Мадрид". Більшість респондентів вважають, що так.
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