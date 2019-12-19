Світовий скандал, капітуляція Мессі та монументальний розгром, або Як Зідан роздягав Барсу: іспанські ЗМІ – про Класіко

"Футбол 24" зібрав реакцію топових іспанських журналістів на нічийний результат Ель Класіко. Попри нудний матч в бунтівній Каталонії, соцмережі кишіли тролінгом та суперечками.

Барселона та Реал, зустрівшись вперше з березня, продемонстрували сумне видовище на Камп Ноу, однак емоційні представники іспанських медіа, як завше, знайшли теми для гарячих дискусій. У Мадриді скаржаться на скандальне суддівство і розповідають про великий тріумф Зідана. Натомість прихильники Барселони кивають пальцем на турнірну таблицю, мовляв, подивіться, хто досі залишається лідером.

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Агент ФІФА та експерт популярного телешоу El Chiringuito Жорді Хота відповів прихильникам Реала, які пишуть про приниження Барселони на Камп Ноу, пам'ятними світлинами з ганебних погромів Мадрида в Ель Класіко.

Шахова партія у відеоогляді Ель Класіко Барселона – Реал – 0:0

Hay madridistas hablando de humillación al Barça.

Perdonad... HUMILLACIONES SON ESTO. pic.twitter.com/g9snJKf9Dl — Jota Jordi (@jotajordi13) December 18, 2019

"Якщо найкращий Реал здобуває лише нічию проти найгіршої Барси, ми можемо бути спокійними... Є над чим працювати. Вальверде, прокинься!!!", – благає Жорді.

Si el mejor Madrid solo saca un empate contra el peor Barça, podemos estar tranquilos.

Mucho q mejorar...Valverde espabila!!!!!!!

(Pero líderes) — Jota Jordi (@jotajordi13) December 18, 2019

Палкий фанат "бланкос" Альфредо Дуро (El Chiringuito) покепкував і над Барсою, і над борцями за незалежність Каталонії з "Democratic Tsunami": "Ви хотіли Цунамі? Тепер ви його отримали! Монументальний розгром".

Queríais Tsunami???? Pues aquí lo tenéis!!!!! Baño monumental!!!!! pic.twitter.com/qzmtt2ugEo — Alfredo Duro (@alfredoduro1) December 18, 2019

"Футбол був би чесним з Реалом, якби арбітр призначив два пенальті на Варані. У нашій пам'яті назавжди залишиться капітуляція Мессі та вульгарна Барса", – продовжує знущатись медійник.

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El fútbol habría sido justo con el Madrid de haberse pitado los dos penaltis a Varane!!! Quedará para el recuerdo un baño monumental y la rendición futbolística de Messi y un Barça vulgar!!!!!!! — Alfredo Duro (@alfredoduro1) December 18, 2019

Хосе Луїс Санчес з телеканалу La Sexta скаржиться на "суддівське цунамі": "Ернандес Ернандес та Де Бургос Бенгоечеа (рефері VAR, – прим.ред) відібрали в імперського Реала можливість перемогти на Камп Ноу. Мадрид був кращим, а Зідан роздягнув каталонців. Долю ще одного Класіко вирішив арбітраж з двома кричущими пенальті, залишеними без уваги".

(0-0) Tsunami arbitral



Hernández Hernández y De Burgos Bengoetxea (en el VAR) amputaron la posibilidad de ganar en el Camp Nou a un Madrid imperial, superior y con Zidane desnudando a los culés. Otro Clásico decidido por el arbitraje con dos penaltis clamorosos al limbo. pic.twitter.com/4o3n99g7Qu — José Luis Sánchez (@JLSanchez78) December 18, 2019

Завжди емоційний Томас Ронсеро, який веде колонку в AS і несамовито відстоює Реал в ефірах El Chiringuito, також "наїхав" на VAR: "Де Бургос Бенгоечеа, ви можете пишатися своїми колегами".

Roncero se enciende con el VAR: "De Burgos Bengoetxea, podrás presumir de esto con tus colegas" https://t.co/Fm2MnHCJZ2 vía @diarioas — Tomás Roncero (@As_TomasRoncero) December 19, 2019

Екс-делегат Севільї, а нині справжня зірка іспанського медіапростору Крістобаль Сорія вже традиційно насміхається з ненависних для себе "бланкос": "Спостерігати за тим, як мадридські гуру розповідають про пограбований Реал, поки команда його святості Лео Мессі продовжує лідирувати, справжня поезія...".

Ver a los gurús del real de madrid echando humo y hablando de #RoboAlMadrid mientras el equipo de Su Santidad Leo Messi sigue lider de la Liga es poesía para todos... pic.twitter.com/XIlnBLZPZP — Cristóbal Soria (@cristobalsoria) December 18, 2019

Представник каталонського Mundo Deportivo Франсеск Агілар скептично оцінює перспективи команди Вальверде: "Барсі щастить, що до лютого не буде Ліги чемпіонів. Демонструючи такий футбол, вони страждатимуть у Європі. Цього може вистачити, щоб виграти Ла Лігу, але потрібно шукати рішення на ЛЧ, більш вимогливого змагання".

Lo mejor de todo para el Barça es que hasta febrero no hay Champions League, porque jugando así sufrirán en Europa. Para ganar la Liga basta, pero hace falta buscar soluciones para seguir vivos en Champions donde la exigencia es mayor y son eliminatorias de ida y vuelta. — Francesc Aguilar (@FApor_elmundo) December 18, 2019

"Вічний" кандидат у президенти Барселони Тоні Фрейкса зберігає оптимізм після невиразної гри своїх улюбленців: "Команда, яка почувається слабшою, святкує, а тих, що виглядали сильнішими, критикують. Через три дні чемпіонат відновиться, і лідер залишається один. Побачимо, хто виграє лігу. Гадаю, команда, яка взяла 8 з 11-ти останніх розіграшів, має більше шансів, ніж решта".

Después de un empate, el equipo que se siente inferior lo celebra y el superior recibe palos.



En 3 días sigue la liga y líder hay uno. Veremos quien la gana al final. Creo que el que lleva 8 de las últimas 11 tiene más opciones que el resto.



Bona nit! — Toni Freixa (@tonifreixa) December 18, 2019

Топовий коментатор Маноло Лама вважає, що Реал був кращим, але "королям" забракло Роналду. "Мадрид точно переміг би з Кріштіану".

El Madrid ha sido superior a los puntos.

Pero si hoy hubiese tenido a @Cristiano gana seguro.

Solo ha tirado 4 tiros entre palos , en la segunda parte ninguno — Manolo Lama (@lamacope) December 18, 2019

Господарі, на думку авторитетного експерта, сильно розчарували: "Мало Мессі – мало Барселони".

Decepciónate el Barça...ha estado a merced del Madrid.

Su famosa pegada hoy ni ha aparecido..

Si hay poco Messi hay poco Barça — Manolo Lama (@lamacope) December 18, 2019

Еду Агірре, близький друг КР7 та кореспондент Jugones, пише про гучний cуддівський скандал: "Реал пограбували у перші 45 хвилин. Тиск Барселони після Аноети приніс свої плоди. Це бачив увесь світ. Мадрідістас повинні пишатись своїми воїнами".

Las presiones del @FCBarcelona durante la semana tras lo de Anoeta han dado sus frutos.



El ROBO al Madrid en los primeros 45minutos es un ESCÁNDALO!!!! — Edu Aguirre (@EduAguirre7) December 18, 2019

Baño del Madrid al Barcelona en su propia casa.



El madridismo debería estar orgulloso de sus GUERREROS.



Este Clásico pasará a la historia por el ESCÁNDALO arbitral que ha visto todo el mundo. TREMENDO!!!!!!! — Edu Aguirre (@EduAguirre7) December 18, 2019

Мастодонт спортивної іспанської журналістики Жозеп Педрерол виявився безжальним до рідних "кулес": "Сьогодні ми побачити найгрішу Барсу за багато часу. Ганьба".

Hoy hemos visto al peor Barça en mucho tiempo. Vergüenza. — Josep Pedrerol (@jpedrerol) December 18, 2019

El Chiringuito, де Педрерол виконує роль ведучого, зробив опитування "чи обікрали арбітри Мадрид". Більшість респондентів вважають, що так.

¿Ha SIDO un ROBO al REAL MADRID? ¡Participa! #ChiringuitoClásico — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 18, 2019

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