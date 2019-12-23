Реал відпустив Барселону, різні фінали Ліверпуля та Ювентуса, Маліновський і Ко зганьбили Мілан: топ-моменти вікенду

Під час вихідних на футбольних полях Європи та світу відбулося чимало знакових подій. Про найголовніше – у традиційному матеріалі "Футбол 24".

Ліверпуль завершив рік зі ще одним трофеєм

Мерсисайдці тріумфально провели Клубний чемпіонат світу. Вирішальний поєдинок проти Фламенго видався для "червоних" непростим. В основний час гри команди так і не змогли забити бодай один м'яч. Для боротьби в екстратаймі бразильцям явно не вистачило кондицій, а героєм для англійців став Боббі Фірміно.

Ліверпуль – Фламенго: перемога мерсисайдців на класі, Фірміно "робить" чемпіонство світу та потенційна зірка з Бразилії

Підопічні Юргена Клоппа у 2019-у завоювали три трофеї: Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА та Клубний чемпіонат світу, а якщо сюди додати впевнене лідерство в АПЛ, то отримаємо ледь не ідеальний рік для уболівальників Ліверпуля. Тепер команді справді варто зосередитися на внутрішніх турнірах. Адже востаннє мерсисайдці здобували бодай якийсь національний трофей ще в 2012-у – Кубок англійської ліги.

Ліверпуль ніколи не вигравав АПЛ з часу її створення. Ймовірна перемога у поточному сезоні може стати символічною – 30 років тому "червоні" востаннє вигравали чемпіонат Англії. Розтринькати перевагу у 10 очок (враховуючи матч у запасі) над Лестером і 11 над Ман Сіті просто неприпустимо. Навіть Хосеп Гвардіола визнає, що інтрига практично мертва. Юрген Клопп уже став чарівником для Енфілда. Хто ж тоді, як не він, повинен позбутися глузливого прізвиська "неверпуль"?

Лаціо знову шокував Ювентус

Два тижні тому римляни завдали туринцям першої поразки в нинішньому розіграші Серії А. Вже тоді преса писала, що це була репетиція перед матчем за Суперкубок Італії. Однак ніхто точно не очікував, що і цей поєдинок завершиться з таким же результатом, і мова не лише про рахунок.

Лаціо у напруженому поєдинку переграв Ювентус та став володарем Суперкубка Італії

Гра у Саудівській Аравії була наче під копірку змальована з тієї, що відбулася на Стадіо Олімпіко: команди обмінялися голами в першому таймі, в середині другої половини Лаціо вийшов вперед, а замість навали на ворота суперника "стара синьйора" отримує гол у власні вже у компенсований час. Явно не такого очікував Кріштіану Роналду, коли перебирався в Турин, – португалець взагалі вперше за шість років поступився у фіналі кубкового турніру.

Сімоне Індзагі вже давно називають одним із найбільш недооцінених тактиків і майбутнім тренером Ювентуса. Наставник Лаціо побудував у Римі боєздатну команду, з якою у 2019-у виграв більше трофеїв, ніж туринці, – Кубок та Суперкубок Італії проти Серії А. Мауріціо Саррі може скільки завгодно говорити про незначущість трофею, який його команда втратила на вихідних, але це стало ще одним доказом того, що екс-коуч Челсі досі не знайшов формули, яка здатна привести "б'янконері" до успіху.

Реал подарував Барселоні лідерство

Посеред тижня іспанські гранди нарешті зіграли довгоочікуване Ель Класіко. Попри значну перевагу мадридців матч завершився без голів та не призвів до змін на вершині турнірної таблиці Ла ліги. Однак паритет протримався всього кілька днів – Реал не витримує такого шаленого темпу, але про все по порядку.

Барселона свій матч 18-го туру проти Алавеса грала на один день раніше і легко розгромила свого суперника – 4:1. Вкотре за останній час голами відзначилися всі три зіркові форварди – тріо вже присоромило 16 команд чемпіонату своєю результативністю. До того ж "блаугранас" вперше з 2011-го зуміли завершити календарний рік без жодної поразки на Кап Ноу. Своєю чергою Ліонель Мессі забив свій 50-й голу 2019-у, за останні десять років аргентинець лише одного разу не зумів досягнути цієї позначки – 45 м'ячів у 2013-у.

Реал – Атлетік: видовищна нічия нефартових команд, перформанс голкіперів та оптимістичне завершення року для "вершкових"

Натомість Реал не зумів витримати такий ритм – три останні матчі Прімери мадридці звели до нічиїх. При чому, останній поєдинок (проти Атлетіка) розчарував уболівальників "вершкових". По-перше, він відбувся на Сантьяго Бернабеу. По-друге, команда Зінедіна Зідана зробила все, щоб набрати три очки, але нефарт та погана реалізація зробили свою справу. Ну і, по-третє, ця нічия дозволяє Барселоні зустрічати Новий рік у статусі одноосібного лідера – дуже щедрий подарунок під ялинку, як для запеклого ворога.

Де Хеа жахливим ляпом ледь не поховав кар'єру Сульшера в Манчестер Юнайтед

Манкуніанці в поточному сезоні так і не змогли знайти свою гру. Відповідні проблеми і з результатами – команда застрягла на межі першого десятка турнірної таблиці АПЛ і ризикує залишитися не лише без Ліги чемпіонів, а взагалі без єврокубків.

Поєдинок проти Уотфорда розглядався як потенційно легка прогулянка. "Дрозди" окупували останню сходинку і до звітного матчу здобули лише одну перемогу в чемпіонаті. Однак на авансцену зі знаком "мінус" вийшов Де Хеа. Іспанський голкіпер припустився жахливої помилки під час першого пропущеного м'яча. Та й загалом після 18-и турів Давід – лідер АПЛ за кількістю результативних помилок. Вже 6 його фейлів призвели до пропущених голів. Протягом останніх 13-и матчів ліги МЮ обов'язково пропускає – найдовша серія без "сухарів" у кар'єрі Де Хеа.

Відразу після гри з Уотфордом Sky Sports поділився інсайдом, що керівництво Манчестер Юнайтед вирішило звільнити Сільшера. Проте досі немає офіційного підтвердження. Не виключено, що манкуніанці не ризикнули вдаватися до кардинальних змін у штабі через "Boxing days" – команді належить провести 6 матчів за 17 днів.

Аталанта з Маліновським принизила Мілан

"Россонері" їхали у Бергамо, маючи за плечима чотириматчеву безпрограшну серію та великі сподівання. Після зміни на тренерському містку гравці Мілана в один голос заявляють про покращення атмосфери в колективі, але сказати це ж саме про результати – ніяк не можна.

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Аталанта дуже швидко відкрила рахунок завдяки індивідуальним діям екс-гравця Металіста Алехандро Гомеса, а після перерви відвантажила у ворота Джанлуїджі Доннарумми ще чотири м'ячі (наш Руслан Маліновський записав у свій актив гольову передачу), на які гості не спромоглися відповісти жодним.

Мілан програвав у Серії А з різницею в 5 м'ячів лише чотири рази за всю історію, а у XXI столітті такого зовсім траплялося. Очевидно, що Стефано Піолі не зумів кардинально змінити ситуацію після звільнення Марко Джампаоло. "Россонері" досі дуже нестабільні, гравці не знають, як протистояти організованим командам, а керівництво вже традиційно говорить про довіру та необхідність зачекати. Єдине чого вже дочекалися – Мілан став середняком без претензій на єврокубки, який досі живе минулими успіхами в Лізі чемпіонів.

Перше коло Бундесліги сповнене сенсацій та несподіванок

Поточний розіграш чемпіонату Німеччини виглядає дуже інтригуючим. Кадрові перестановки в Баварії не дали миттєвого результату, а тому перша половина кампанії запам'ятається не лише несподіваним лідерством Лейпцига на чолі з Юліаном Нагельсманном, а й низкою сенсацій. Наразі Бундесліга – саме та першість, де всі можуть обіграти всіх.

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Принаймні так було до минулого туру. Тепер же на вершині таблиці вимальовується когорта лідерів, які й мають розіграти чемпіонство. Дортмундська Борусія, яка йде четвертою, програла Хоффенхайму і тепер відстає від першої сходинки на 7 очок. А ще після 12-туру у таблиці була така щільність, що лідера та 10-у команду розділяли всього 8 пунктів.

Керівництво Баварії влаштовує динаміка команди, тому воно вирішило залишити Ханса-Дітера Фліка на посаді головного тренера, прибравши приставку "виконувач обов'язків". Мюнхенці впевнено обіграли Вольфсбург, але результат затьмарили травми двох лідерів: Роберт Лєвандовскі був змушений лягти під ніж, а Хаві Мартінес дістав пошкодження стегна. Якщо поляк має шанс відновитися до поновлення чемпіонату, то іспанцеві знадобиться на реабілітацію майже два місяці.

Ці фактори залишають більше шансів для Лейпцига. "Бики" демонструють стабільні результати, програвши лише один із останніх шістнадцяти матчів у всіх турнірах. Однак важливіше інше – підопічні Нагельсманна не поступилися жодному із прямих конкурентів у першому колі, розписавши нічию з Баварією та Дортмундом, і знявши скальп з Менхенгладбаха. Схоже, у нейтральних уболівальників нарешті є реальна надія, що головний трофей може нарешті опинитися не в Мюнхені.

Моурінью не вміє грати проти "ексів"

Після повернення в АПЛ Моурінью фактично зумів витягнути Тоттенхем із ями. Перемога над Челсі взагалі могла повернути "шпор" у зону Ліги чемпіонів, але у господарів не було жодного шансу зачепитися за очки.

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Френк Лемпард досконало вивчив стиль свого суперника, який колись ще й був учителем. "Сині" з перших хвилин забрали м'яч та гру під власний контроль, а у господарів не виходило геть нічого. Челсі знову показав, що стабільності йому ще не вистачає, але в окремому матчі ця команда готова "покусати" будь-якого (навіть більш статусного візаві).

Цікаво, що з Тоттенхемом Моурінью виграв чотири із шести матчів АПЛ, а в двох інших зазнав поразок. При чому, обидва програні поєдинки – проти колишніх команд португальця. На початку грудня "шпори" на виїзді поступилися Манчестер Юнайтед, а тепер – Челсі. Звісно, ще зарано робити глобальні висновки чи перетворювати цей факт у тенденцію, але в обох зустрічах Тоттенхем програвав заслужено.

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