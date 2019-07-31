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Зідан пояснив, чому Бейл не полетів з Реалом на Audi Cup

09:26 972 Читать на русском
Зідан пояснив, чому Бейл не полетів з Реалом на Audi Cup
Зінедін Зідан / фото із соцмереж

Головний тренер Реала Зінедін Зідан поділився враженнями після матчу з Тоттенхемом (0:1) у півфіналі Audi Cup.

 

"Відчуття після матчу позитивні, ніхто мене не позбавить позитивних очікувань від сезону. Ми закінчили непростий сезон і важко починаємо нинішній, але я знаю, що у мене чудова команда. Поки що ми не готові. Нам потрібно повернути нашу гру, нашу впевненість і тоді у нас все вийде. Все, що нам потрібно – це виграти один матч.

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Сьогодні ми провели непоганий поєдинок. Нам потрібно додавати з кожним днем. Ми незадоволені поразкою, але поліпшення є у всіх компонентах гри. Це добре.

Навас? Він сьогодні провів чудовий матч, але не більше цього. Не думаю, що в нашій команді є гравці з гарантованим місцем в основі. Всі до цього готові. Поки ми маємо такий склад, але до 31 серпня можливі зміни. Я довіряю своїм гравцям. Програвати неприємно, але ми не будемо втрачати впевненість, тому що знаємо, що це буде довгий сезон і нам буде, що показати.

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Бейл? Він не грав, тому що не готовий. Після розмови з лікарями, було прийняте рішення залишити його в Мадриді. Це спільне рішення гравця, тренера і медичної служби", – цитує Зідана прес-служба Реала.

Відзначимо, що Реал поки не виграв жодної гри в це міжсезоння. Команда Зідана зіграла внічию з Арсеналом (2:2), а Баварії (1:3), Атлетіко (3:7) і Тоттенхему (0:1) програла.

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Теги
Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Мадрид - Тоттенхем Гарет Бейл Гарет Бейл Зінедін Зідан Зінедін Зідан
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