Байдужість, німецька лінь та епідемія травм, від якої виграє лише Лунін: чому Реал ризикує провалити наступний сезон

Мадридський Реал повертається з Міжнародного кубка чемпіонів приниженим та розбитим. Але Лунін отримує неймовірний шанс.

Зінедін Зідан не став месією для іспанського гранда. Повернувшись до керма "бланкос" після нетривалої перерви, французький фахівець обіцяв побудувати переможний проект, але з першого ж поєдинку на передсезонних зборах Реал продемонстрував старі симптоми хвороби.

"Дайте Луніну довбаний шанс": Реал пропустив 7 голів – фанати та іспанські ЗМІ знайшли винних, а каталонці насміхаються

Попри декілька хороших трансферів (Азар, Йовіч, Менді) малюнок гри команди зовсім не змінився – мадридці не випромінюють особливого бажання, регулярно провалюються в обороні, залишаючи суперникам степи вільних зон, і не вражають попереду. Новий сезон ще не розпочався, а фанати королівського клубу вже очікують найгіршого, і небезпідставно.

Байдужість і слабка мотивація

Це визнає сам тренер, і це – його персональна провина, за яку, можливо, доведеться відповідати у найближчому майбутньому. Після принизливої поразки у дербі від Атлетіко Зідан виправдовувався кепським налаштуванням своїх підопічних: "Ми дуже погано розпочали матч, пропустивши два м'ячі за стартові вісім хвилин, і не знайшли, чим відповісти. Нам не вистачало всього, особливо інтенсивності. Вони забили нам 7 голів, такого не повинно бути. Але для нас – це був звичайний товариський матч. Натомість, Атлетіко був налаштований войовничо".

Галактичне побиття Реала Дієго Костою та Фелішем у відеоогляді матчу з Атлетіко

Насправді, проблема з інтенсивністю та правильним налаштуванням губить Мадрид не вперше. Щось схоже неодноразово траплялось як у офіційних, так і контрольних поєдинках вже при Зізу. У трьох матчах на Міжнародному кубку чемпіонів Реал неодмінно пропускав швидкий гол: Толіссо забив на 15-й, Обамеянгу знадобилось 10, а Коста з Фелішем двічі відзначились за стартові 8 хвилин. Поки "бланкос" протирали очі, суперники робили поблизу воріт Куртуа все, що заманеться. Обороні слушно дістається найбільше, адже 12 пропущених м'ячів – справжнє жахіття. Атлетіко при бездоганній реалізації мав усі шанси забивати десять...

Обережна революція

Масштабна перебудова складу, анонсована Флорентіно Пересом, завершилась появою п'яти нових облич – Азар, Йовіч, Менді, Мілітао, Родріго. Мабуть, ніхто не заперечуватиме, що зірковим статусом володіє лише бельгієць, а іншим ще доведеться розвивати власний потенціал. Усі новачки (298 млн євро) поповнили склад Реала напередодні північноамериканського турне, але стартова "одинадцятка" Зідана на зборах не зазнала якихось кардинальних змін порівняно з минулим сезоном. За винятком Азара, ставка знову робиться на стару гвардію, яка щораз важче знаходить у собі вже згадану мотивацію.

"Це все, що ми зараз маємо", – оцінює кадрову ситуацію Зідан, благаючи Переса підписати Поля Погба з Манчестер Юнайтед. Менді та Йовіч коштували 108 млн євро, але жоден з них не підсилив гру команди. Щось якісно нове продемонстрували лише Кубо і Родріго – 18-річні таланти, на яких чекає сезон у Кастільї під керівництвом Рауля.

Такефуса Кубо – нова зірка Реала: він принижує Кейлора, знущається над ветеранами і товаришує з Луніним

Йовіч розчаровує

Серб претендує на статус головного трансферного провалу "бланкос". У нього не виходить абсолютно нічого. 60-мільйонний форвард, покликаний замінити ветерана Бензема, з'являвся у трьох матчах Реала на МКЧ, але кожного разу його переслідувала невдача. Проти Баварії Йовіч відіграв 45 хвилин, майже не торкався м'яча, жодного разу не пробив по воротах і був замінений у перерві, отримавши просто жахливу пресу.

Далі було ще гірше: Лука покинув поле вже на 15-й хвилині зустрічі з Арсеналом через вимушену заміну після червоної Начо, а його перше дербі завершилось травмою лише через півгодини гри. Розчарування, розчарування і ще раз розчарування.. Сербу потрібен час, а для Реала – це занадто велика розкіш.

Кроос та Марсело граються з вогнем

"Якщо Поль Погба переїде в Мадрид, то один з великих футболістів буде змушений сісти на лавку", – сказав колишній наставник "бланкос" Сантьяго Соларі. Аргентинський фахівець не назвав конкретних імен, проте мадридська преса запідозрила Тоні Крооса, який переживає неймовірний спад форми.

Видання AS називає німця найбільш лінивим гравцем у команді, який виконує власну роботу за принципом "стук-грюк, аби з рук". За відсутності Каземіро чемпіон світу-2014 не встигав ні в обороні, ні в атаці, а середина поля Реала нагадувала прохідний двір. Зідан начебто також не задоволений самовіддачею 29-річного хавбека, хоча саме француз наполягав на продовженні його контракту. Саме тому Зізу з нетерпінням очікує на трансфер Погба, який повинен стати ковтком свіжого повітря у півзахисті мадридців.

Натомість зміни Марсело виявились більше естетичними, ніж етичними. Бразилець позбувся зайвої ваги, але продовжує помилятись у простих ситуаціях. Його позиція – це ахіллесова п'ята Реала. Травма Менді ще більше ускладнює Зідану життя.

Чергова епідемія травм... як шанс для Луніна

Мадрид втратив одразу чотирьох гравців за перші 18 днів передсезонних зборів. Йовіч пропустить два-три тижні, Менді вибув приблизно на місяць, повернення Браїма очікується на початку серпня, Асенсіо – в кінці сезону. А вже після повернення до додому серйозним пошкодженням щиколотки шокував Куртуа. Бельгієць не зможе виходити на поле щонайменше 30 днів, відкривши шлях до воріт Кейлору та... Луніну. Українець тепер має усі шанси розпочати новий сезон у статусі другого голкіпера Реала. Можлива оренда українця, схоже, відтерміновується на невизначений термін.

Травми стали однією з причин провалу Реала у минулому сезоні. Чимало гравців скаржились на виснажливі тренування колишнього тренера з фізичної підготовки Антоніо Пінтуса, який перебрався в Інтер, однак з приходом французького фахівця Грегорі Дюпонта ситуація хіба що погіршилась. Футболісти не лише "ламаються", але й демонструють слабку фізичну форму.

Атлетіко виглядав на фоні команди Зідана, наче супершвидкий винищувач. Відчувши слабкість Марсело, Крооса та Одріосоли "матрацники" регулярно закидали м'ячі за спини гравцям Реала, які не встигали перекривати зони. За два тижні до старту Прімери фізична форма "вершкових" викликає чимало запитань.

Небезпека для Зінченка, жахаюча Барса та хитрий Ювентус: як змінились склади 10-и грандів Європи у період трансферів