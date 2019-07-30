Реал – Тоттенхем – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Лондонський Тоттенхем обіграв мадридський Реал в поєдинку Audi Cup. Дивіться відео голів та огляд матчу Реал – Тоттенхем на "Футбол 24".

Audi Cup

Реал – Тоттенхем – 0:1

Гол: Кейн, 22

Тоттенхем краще провів матч, створив більше моментів і заслужено переміг. Єдиний гол у зустрічі в середині першого тайму забив Харрі Кейн, який скористався грубою помилкою оборони Реала. Мадридці могли зазнати розгрому, але їх неодноразово рятував Кейлор Навас.

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На фоні такої гри костариканця зовсім не дивно, що Андрій Лунін так і не вийшов на поле. Зінедін Зідан продовжує маринувати українця на лаві запасних, хоча інший воротар Тібо Куртуа травмований.

Завтра Тоттенхем у фіналі Audi Cup, скоріш за все, зустрінеться з Баварією, а Реал поміряється силами з Фенербахче. Вже у наступному поєдинку Лунін повинен отримати ігровий час.