Реал – Тоттенхем: конкурент Луніна рятує Мадрид від чергової ганьби в першому таймі

Мадридський Реал і лондонський Тоттенхем зустрічаються в рамках Audi Cup. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Audi Cup

Реал – Тоттенхем – 0:1 (LIVE)

Гол: Кейн, 22

Реал: Навас – Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело – Васкес, Кроос, Модріч, Азар – Родріго, Бензема.

Тоттенхем: Гассаніга – Фойт, Алдервейрельд, Вертонген, Роуз – Вінкс, Ндомбеле – Ламела, Еріксен, Сон – Кейн.

Результати Реала на передсезонному зборі в США не радують: поразка від Баварії, жахливий перший тайм і перемога по пенальті в Арсенала, епічне фіаско 3:7 проти Атлетіко. Зрозуміло, що Зінедін Зідан не форсує підготовку, а футболісти грають на фоні великих навантажень, однак ситуація все одно насторожує.

Новачки поки що не інтегрувалися в команду, капітан Серхіо Рамос провалюється, а Тібо Куртуа, називаючи себе найкращим голкіпером клубу, не рятує. Бельгієць ще й отримав пошкодження. Андрій Лунін цього літа не зіграв за мадридців жодної хвилини. Українець сподівався на шанс в Audi Cup, але в старті вийшов Кейлор Навас. Склад Реала знову був сформований переважно з "перевірених бійців" і Родріго.

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Тоттенхем у матчах Міжнародного кубка чемпіонів вирвав ефектну перемогу над Ювентусом, а потім поступився Манчестер Юнайтед. Маурісіо Почеттіно готується до важливого сезону після фіналу Ліги чемпіонів. "Шпори" ще не завершили свою трансферну кампанію. Багато на що впливає Крістіан Еріксен – його хоче підписати якраз Реал. Данець вийшов проти "вершкових" з перших хвилин – поряд з Харрі Кейном, Хин Мін Соном і Танге Ндомбеле.

Початок зустрічі залишився за Тоттенхемом. Лондонці закріпилися на чужій половині та спокійно контролювали там м'яч, шукаючи варіанти для загострення. Реал протягом перших 10-ти хвилин не міг осмислено перейти середину поля – суперники відразу вступали у відбір і повертали собі м'яч. Володіння на користь "шпор" досягало 70 на 30.

Згодом мадридці відвели гру до чужих воріт і вирівняли ситуацію, але гостроти все одно не було. Едену Азару та Родріго бракувало взаєморозуміння з партнерами, удари Тоні Крооса та Марсело не долетіли до голкіпера. Пішов активний футбол з помилками обох команд. Тоттенхем створив низку моментів.

Після прострілу Данні Роуза по власних воротах пробивав Рафаель Варан, передачею Крістіана Еріксена скористався Ерік Ламела, а Танге Ндомбеле пофінтив перед штрафним майданчиком і зарядив під поперечину. В усіх епізодах м'яч полетів у площину – в усіх на висоті був Кейлор Навас. Розкішна реакція та грамотний вибір позиції.

Втім, ударний відрізок "шпор" у середині тайму приніс результат. Харрі Кейн забив після чергового фейлу "вершкової" оборони – Марсело отримав жахливий неточний пас від партнера, врятував м'яч від ауту, але вивів капітана Тоттенхема сам на сам з воротарем. Кейн легко переграв Пауло Гассанігу та відкрив рахунок у зустрічі.

Реал дуже швидко міг відігратися, якби Карім Бензема не увімкнув традиційний режим тринькання. Йому непогано справа накинув на "11 метрів" Дані Карвахаль – повз ворота, класно віддав під удар Лука Модріч – також мимо цілі. На іншому кінці поля оборона Реала продовжувала "привозити". Ерік Ламела вільно отримав м'яч перед штрафним майданчиком і віддав наліво Харрі Кейну. Кейлор Навас дивом потягнув удар майже впритул.

Костариканець врятував Реал від розгрому в першому таймі. Він виблискував не лише на лінії, а й вчасно виходив з воріт. А мадридцям ще й пощастило: арбітр зафіксував сумнівний офсайд, а під завісу тайму не поставив пенальті, коли Марсело і Серхіо Рамос повалили на газон Еріка Ламелу. Найкращий момент Реала виник після індивідуальних дій Бензема – Карім здалеку підкручував у "дев'ятку", але трішки не влучив.