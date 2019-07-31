Зидан объяснил, почему Бейл не полетел с Реалом на Audi Cup

Главный тренер Реала Зинедин Зидан поделился впечатлениями после матча с Тоттенхэмом (0:1) в полуфинале Audi Cup.

"Ощущения после матча положительные, никто меня не лишит позитивных ожиданий от сезона. Мы закончили непростой сезон и трудно начинаем нынешний, но я знаю, что у меня замечательная команда. Пока мы не готовы. Нам нужно вернуть нашу игру, нашу уверенность и тогда у нас все получится. все, что нам нужно – это выиграть один матч.

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Сегодня мы провели неплохой поединок. Нам нужно добавлять с каждым днем. Мы недовольны поражением, но улучшения есть во всех компонентах игры. Это хорошо.

Навас? Он сегодня провел великолепный матч, но не более того. Не думаю, что в нашей команде есть игроки с гарантированным местом в основе. Все к этому готовы. Пока мы имеем такой состав, но до 31 августа возможны изменения. Я доверяю своим игрокам. Проигрывать неприятно, но мы не будем терять уверенность, потому что знаем, что это будет длинный сезон и нам есть, что показать.

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Бейл? Он не играл, потому что не готов. После разговора с врачами, было принято решение оставить его в Мадриде. Это общее решение игрока, тренера и медицинской службы", – цитирует Зидана пресс-служба Реала.

Отметим, что Реал пока не выиграл ни одной игры в это межсезонье. Команда Зидана сыграла вничью с Арсеналом (2:2), а Баварии (1:3), Атлетико (3:7) и Тоттенхэму (0:1) проиграла.

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