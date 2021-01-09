"Зі скрипом, але Ліверпуль став кращим": Клопп знайшов негатив у переможному двобої Кубка Англії
Наставник Ліверпуля Юрген Клопп поділився думками щодо протистояння з Астон Віллою (4:1) в 1/32 Кубка Англії.
"Молоді хлопці зіграли справді здорово – це добре. У нас були проблеми. Нам знадобилося трохи більше часу, але в підсумку все стало очевидним.
5-хвилинне шоу підопічних Клоппа у відеоогляді матчу Астон Вілла – Ліверпуль – 1:4
Ми мали проблеми з пасами, рухом, було недостатньо відборів. У нас були моменти, але ми били прямо у воротаря. У другому таймі ми це змінили, зі скрипом, але Ліверпуль став кращим", – цитує Клоппа BBC.
До слова, у матчі за Астон Віллу виступала молодіжна команда, адже в основній був спалах коронавірусу. Наступний свій поєдинок підопічні Юргена Клоппа проведуть аж 17 січня проти Манчестер Юнайтед.
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