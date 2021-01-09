"Молодые ребята сыграли действительно здорово – это хорошо. У нас были проблемы. Нам понадобилось чуть больше времени, но в итоге все стало очевидным.

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Мы имели проблемы с передачами, движением, было недостаточно отборов. У нас были моменты, но мы били прямо во вратаря. Во втором тайме мы это изменили, со скрипом, но Ливерпуль стал лучше", – цитирует Клоппа BBC.

К слову, в матче за Астон Виллу выступала молодежная команда, ведь в основной была вспышка коронавируса. Следующий свой поединок подопечные Юргена Клоппа проведут аж 17 января против Манчестер Юнайтед.

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