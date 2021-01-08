Кубок Англії: Ліверпуль дав майстер-клас молодіжці Астон Вілли, Вулверхемптон йде далі завдяки ефектному удару Траоре
Відбулись поєдинки 1/32 фіналу КА. Читайте звіт матчів на Футбол 24.
Кубок Англії, 1/32 фіналу
Астон Вілла – Ліверпуль – 1:4
Голи: Баррі, 41 – Мане, 4, 63, Вейналдум, 60, Салах, 65
Вулверхемптон – Крістал Пелас – 1:0
Гол: Траоре, 35
Ліверпуль передумав виходити на ринок взимку
Астон Вілла потерпає від спалаху коронавірусу, тому була змушена грати молодіжним складом проти чинного чемпіона Англії. На початку матчу господарі дозволили глядачам повірити у диво, коли після голу Мане 17-річний Луї Баррі зумів зрівняти рахунок. Варто відзначити, що юний бомбрадир АВ є сином легенди клубу – Гарета Баррі.
Але далі все стало на свої місця, Ліверпуль повністю взяв конроль над грою і демонстрував тотальну домінацію, яка конвертувалась ще у три голи.
У паралельному матчі сценарій був більш прозаїчним. Вулверхемптон на правах фаворита зустрічі мінімально обіграв Крістал Пелас. Окрасою зустрічі став потужний вистріл Адама Траоре у дев'ятку, який і вирішив долю путівки в 1/16 фіналу КА.
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Відео гола Траоре: