Кубок Англії, 1/32 фіналу

Астон Вілла – Ліверпуль – 1:4

Голи: Баррі, 41 – Мане, 4, 63, Вейналдум, 60, Салах, 65

Вулверхемптон – Крістал Пелас – 1:0

Гол: Траоре, 35

Ліверпуль передумав виходити на ринок взимку

Астон Вілла потерпає від спалаху коронавірусу, тому була змушена грати молодіжним складом проти чинного чемпіона Англії. На початку матчу господарі дозволили глядачам повірити у диво, коли після голу Мане 17-річний Луї Баррі зумів зрівняти рахунок. Варто відзначити, що юний бомбрадир АВ є сином легенди клубу – Гарета Баррі.

Але далі все стало на свої місця, Ліверпуль повністю взяв конроль над грою і демонстрував тотальну домінацію, яка конвертувалась ще у три голи.

У паралельному матчі сценарій був більш прозаїчним. Вулверхемптон на правах фаворита зустрічі мінімально обіграв Крістал Пелас. Окрасою зустрічі став потужний вистріл Адама Траоре у дев'ятку, який і вирішив долю путівки в 1/16 фіналу КА.

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Відео гола Траоре: