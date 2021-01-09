Ліверпуль на класі переграв Астон Віллу та отримав путівку в 1/16 Кубка Англії. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів поєдинку на "Футбол 24".

Астон Вілла через спалах коронавірусу була змушена замінити основну команду молодіжною. Ліверпуль очікувано відзначився першим, але через кілька миттєвостей пропустив гол на контратаці від молодих "левів".

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Мерсисайдці на класі за 5 п'ять хвилин тричі результативно відповіли зусиллями Мане, Салаха та Вейналдума. Клопп здобуває путівку в 1/16 Кубка Англії.