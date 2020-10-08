Форвард збірної Франції Олів'є Жиру не словом, а ділом довів, що керманич збірної України Андрій Шевченко був одним із ідолів його дитинства.

Нападник "триколірних" попрохав українську легенду залишити свій автограф на футболці, повідомляє Goal.

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"Я привітався з ним після гри. І попросив у нього підписати футболку, оскільки є великим шанувальником. Це має велике значення для мене", – відзначив Жиру.

Нагадаємо, що напередодні Франція знищила Україну в товариському матчі, а форвард Челсі оформив дубль і побив гольовий рекорд Платіні в складі національної команди.

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