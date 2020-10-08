"Пишаюся, що зміг зіграти 100 матчів і стати другим найкращим бомбардиром в історії збірної. Сьогодні ввечері тренер зробив мені хороший подарунок, для мене велика честь отримати капітанську пов'язку. Цей вечір пройшов так, як я міг лише мріяти. Ця подія робить його ще красивішим.

Франція – Україна – 7:1 – відео голів та огляд матчу

Коли я був підлітком, моїм улюбленим гравцем був Андрій Шевченко. Все було готово, щоб вечір був прекрасним. Ми діяли ефективно. Я був дуже злий на себе за те, що не влучив у ворота, коли забивав Камавінга.

Я залишався дуже зосередженим і скористався своїм шансом. Щасливий забити пару голів і випередити Платіні. Зараз не скажу, що обжену іншу легенду футболу – Т'єррі Анрі (51 гол за Францію). Якщо я збережу такий темп – 10 голів в останніх 13 матчах, то можна розраховувати підібратися якомога ближче до нього. Але ми говоримо про 9 голів, які ще належить забити", – цитує Жиру L'Équipe.

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