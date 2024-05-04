"Чоловік зробив мені пропозицію у дуже романтичній обстановці, це був сюрприз. Ми просто їхали на вечерю в ресторан, а опинилися на яхті, прикрашеній повітряними кульками і квітами.

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А коли ми вирушили в море – там, на палубі, чоловік й зробив мені пропозицію і навіть не забув фотографа запросити, знаючи, наскільки для мене важливі красиві фото. Загалом продумав усе до дрібниць і зробив цей вечір незабутнім", – розповіла Каріна Кочергіна у спеціальній анкеті для YeSport.

Зазначимо, що Каріна та Владислав разом уже понад 10 років, а узаконили свої стосунки в червні 2021-го. А вже на наступний рік кохана подарувала спортсмену сина, якого назвали Тимур.

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