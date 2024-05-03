Головний тренер юнацької збірної Дмитро Михайленко розповів про легіонерів, які можуть підсилити "синьо-жовтих".

"Провели спаринг з Діназом, запросивши багато нових прізвищ. Хотіли переглянути гравців. Нам усе сподобалося, це був важливий збір для тренерів та гравців, які мають шанс показати себе.

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Дуже багато хлопців зараз в інших країнах, їх намагаємося дивитися всіх, треба розуміти їхній прогрес. Найбільше гравців у Польщі, Німеччині, Угорщині, можливо, Словаччині.

Є Степанов у Байєрі, Бауманн в Манчестер Юнайтед, Шевченко в Уотфорді. Ще Богданова перевели до першої команди Динамо Дрезден, він там один з найкращих бомбардирів юнацької ліги. Є ще кілька хлопців, які швидко прогресують у Бельгії та Німеччині.

Бауманн? Знаю, що Володимир Єзерський спілкувався з його матір'ю. Потрібно ще зрозуміти, наскільки він готовий", – сказав Михайленко у коментарі ПРОФУТБОЛ Digital.

Нагадаємо, збірна України U-19 готується до Євро-2024, де у групі зіграє з Північною Ірландією, Норвегією та Італією.

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