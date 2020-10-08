Форвард сборной Франции Оливье Жиру не словом, а делом доказал, что наставник сборной Украины Андрей Шевченко был одним из идолов его детства.

Нападающий "трехцветных" попросил украинскую легенду оставить свой автограф на футболке, сообщает Goal.

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"Я поздоровался с ним после игры. И попросил его подписать футболку, поскольку являюсь большим поклонником. Это имеет большое значение для меня", – отметил Жиру.

Напомним, что накануне Франция уничтожила Украину в товарищеском матче, а форвард Челси оформил дубль и побил голевой рекорд Платини в составе национальной команды.

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