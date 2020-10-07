Франція – Україна: Жиру побив гольовий рекорд Платіні
Товариський матч проти збірної України став знаковим для нападника французів Олів'є Жиру.
Француз всоте одягнув футболку своєї національної команди і вже у першому таймі зустрічі з Україною оформив дубль у ворота Георгія Бущана.
Франція – Україна – відео голів
Завдяки цим голам Жиру випередив Мішеля Платіні у списку найкращих бомбардирів у історії збірної Франції. Наразі у Олів'є 42 голи та друга сходинка. Перше місце посідає Тьєррі Анрі (51 гол).
Нагадаємо, товариський матч Франція – Україна на легендарному Стад де Франс став для "синьо-жовтих" підготовкою до зустрічей Ліги націй проти Німеччини та Іспанії, які відбудуться в Києві 10 та 13 жовтня відповідно.
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