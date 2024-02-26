Матч, как и онлайн-трансляция Жирона – Райо Вальекано, стартовал в 22:00 по киевскому времени. Это уже третья встреча команд в сезоне 2023/24. В первом круге Ла Лиги Жирона выиграла 2:1 (один из голов забил Артем Довбик, а Виктор Цыганков отдал ассист), а в 1/8 финала Кубка Испании каталонцы переиграли Райо со счетом 3:1.

В последних турах подопечные Мичела серьезно затормозили. Только одно очко в матчах против Реала Сосьедад (0:0), Реала (0:4) и Атлетика Бильбао (2:3) отбросили Жирону на третью строчку турнирной таблицы. О борьбе с Реалом за титул можно забыть – теперь пределом мечтаний Довбика, Цыганкова и их партнеров стал финиш в топ-4 и попадание в Лигу чемпионов. На момент начала игры Жирона имела гандикап в 7 очков перед Атлетиком Бильбао, который идет 5-м.

Райо Вальекано выглядел идеальным соперником, чтобы прервать полосу неудач. Последний раз мадридская команда выигрывала в чемпионате еще 2 января, а безвыигрышная серия Райо в Ла Лиге насчитывала 6 поединков. Недавно Вальекано сменил главного тренера – команду возглавил 36-летний Иньиго Перес, для которого это первая самостоятельная тренерская работа. Под его руководством Райо Вальекано сенсационно поставил подножку Реалу, сыграв с командой Карло Анчелотти вничью 1:1 в предыдущем туре. Соответственно, Мичелу Санчесу и его подопечным нужно было не повторить ошибок лидера чемпионата Испании.

Цыганков забил очередной гол за Жирону – видео взятия ворот

Виктор Цыганков и Артем Довбик вышли в стартовом составе. Если экс-динамовец забил Атлетику в прошлом туре, то Артем "молчит" с 21 января. Тогда он оформил хет-трик против Севильи (всего в активе украинского форварда 14 голов в Ла Лиге), после чего не забивал уже 4 матча подряд.

Уже с первых секунд стало понятно, что игра будет тяжелой. Газон стадиона в Жироне накрыл серьезный ливень, что изрядно усложняло задачу обеим командам. На 6-й минуте хозяева создали первый момент – Савио с линии вратарской не смог пробить Димитриевски, но рефери свистнул об офсайде. Райо ответил смелым дальним ударом Унаи Лопеса в дальнюю девятку – выше. В еще одной атаке гостей лишь своевременный выход Гассаниги из ворот позволил Жироне избежать выхода один на один, а удар Эрреры по воротам Райо заблокировали. Вот и все – по сути, без моментов в первые полчаса. При сложных погодных условиях никто не выделялся – Довбик и Цыганков в частности. Ровный матч без моментов.

Ha estat a prop Savinho d'obrir la llauna en una acció posteriorment anul·lada per fora de joc. Seguim! #GironaRayo | #LaLigaHighlights | @LaLiga pic.twitter.com/BTuPu0K4MU — Girona FC (@GironaFC) February 26, 2024

Одну из немногих перспективных атак Жироны, которую разогнали Цыганков и Довбик, слишком сильным пасом испортил Алейш Гарсия. Отчаяние Мичела на тренерской скамейке каталонцев успел выхватить оператор трансляции.

Первый удар в створ ворот от Жироны. На 36-й Эррера пробил в руки Столе Димитриевски. Вскоре Янхель бил с еще лучшей позиции – мяч попал в частокол ног. Перед тем Довбик в сердцах оттолкнул соперника. Трудно было лучшему бомбардиру Жироны, которого постоянно держали минимум один-два оппонента. Практически не получал мяч форвард сборной Украины. Лишь на 40-й минуте Артем освободился из-под опеки, но не смог обработать мяч на линии штрафной. Тяжелый газон и ливень помешали Довбику – классный момент был упущен.

В итоге, первый тайм завершился логичными нулями на табло Монтилливи. Ни одна из команд и близко не наиграла на забитый мяч. Соперники больше боролись с погодой и полем, чем непосредственно между собой. Вязкой игры (а, возможно, и дождя) не выдержал даже главный арбитр, который дал свисток на перерыв еще до завершения 45-ти минут. Он не то, что не добавил ни секунды, но и отправил команды отдыхать уже на 44:55.

На старте второго тайма Цыганков получил повреждение, но продолжил игру. А вот Довбик снова не смог обработать мяч в убойной позиции. После передачи Порту Артем оказался в метрах восьми от ворот, но не остановил мяч... На 51-й минуте мог забивать Цыганков, с острого угла пробивший прямо в Димитриевски.

Но уже в следующей атаке Виктор исправился. Мигель Гутьеррес вовремя ускорился, получил пас из центрального круга, ворвался в штрафную и покатил на Цыганкова. Виктор в касание пробил в дальний угол, открыв счет. Шестой гол вингера сборной Украины в сезоне 2023/24!

На 57-й минуте Цыганков должен стать автором ассиста. Виктор классно отдал на Довбика, но Артем умудрился не попасть с линии вратарской! Не лучший поединок украинского форварда, который со временем уступил место на поле Кристиану Стуани, доведя безголевую серию до 5-ти матчей.

Райо добавил в активности, создав давление на ворота Жироны, но команду Иньиго Переса подвел вышедший на поле в середине второго тайма Хосеп Чаваррия. Две желтые на ровном месте за две минуты – гости остались в меньшинстве. Тут же Кристиан Стуани едва не снял все вопросы, но его удар головой из пределов вратарской парировал Димитриевски. Мог забивать и Алейш Гарсия. На его удар со штрафного кипер Райо уже не реагировал, но мяч пролетел рядом с девяткой.

Уже в добавленное время Савио поставил эффектную точку. На 90+1-й бразильский вингер, проведший роскошный второй тайм, завершил сольный проход точным ударом в нижний угол. А уже на 90+6-й еще один проход бразильца завершился техничным ударом в дальний мимо Димитриевски. 3:0 – победа хозяев.

Жирона благодаря ударному второму тайму набрала сверхважные три очка и вернула себе вторую строчку турнирной таблицы. Подопечные Мичела с трудом, но прервали серию неудач, набрав 59 пунктов. Гандикап в лигочемпионовской зоне перед Атлетиком теперь составляет 10 баллов. Райо остался во второй половине таблицы – 14 место, 25 очков.

Артем Довбик за 73 минуты на поле наиграл на оценку 7,3 от Sofa Score. Это самый низкий балл в составе Жироны. Форвард сборной Украины упустил один явный голевой шанс, а еще в двух случаях банально не сумел обработать мяч, находясь рядом с воротами. За время, проведенное на поле, Артем отдал всего 6 передач (4 точных). Заработал на себе один фол и трижды потерял мяч.

У Цыганкова (89 минут на поле) статистика лучше. Оценка 7,7 (выше только у Гутьерреса и Савио), 0,27 ожидаемых ассистов (помешал тот самый промах Довбика), лишь две неточные передачи из 31, один отбор мяча и один ключевой пас. Ну и, конечно, гол, который определил победителя крайне тяжелого поединка и принес Жироне сверхважные очки.

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