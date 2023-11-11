Жирона на виїзді перемогла Райо Вальєкано (2:1) в 13 турі чемпіонату Іспанії. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол24".

Підопічні Мічела розпочали матч з пропущеного гола. Відігратися вдалося під кінець першого тайму. Віктор Циганков помітив в штрафному майданчику Артема Довбика, класно виконав передачу, а український нападник переправив м'яч у ворота. В другому таймі Савіо поставив крапку в зустрічі, забивши переможний гол. У підсумку Жирона перемогла з рахунком 2:1. Варто сказати, що Довбик забив вже свій сьомий м'яч в Іспанії, а Циганков оформив другу результативну передачу в сезоні.

Жирона закріпилася на вершині Ла Ліги – Довбик і Циганков організували вольову перемогу над Райо Вальєкано

Жирона наразі перебуває на першому місці, маючи 34 очки. Реал відстає від каталонців на п'ять пунктів.